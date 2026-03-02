Nuevo libro de relatos de Fernanda Trías: una escritura entre el riesgo y lo convencional

por Ramiro Sanchiz

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Después del éxito de sus novelas Mugre rosa (2020) y El monte de las furias (2025), Fernanda Trías acaba de publicar un libro de relatos, Miembro fantasma. El segundo en su bibliografía —lo precede No soñarás flores (2016)—, ofrece una propuesta arriesgada e interesante.

Se trata de una selección heterogénea de cuentos escritos a lo largo de los años, que cabe agrupar en dos conjuntos: las piezas más breves y experimentales, que lidian mayoritariamente con formas de lo metanarrativo o metaliterario, y las un poco más extensas, que se estructuran como cuentos en el sentido más convencional. Ambos grupos de textos, en cualquier caso, se sienten como exploraciones nuevas para su autora, en varios sentidos.

Juego diferente. Leídos desde las dos novelas ya señaladas, muchos cuentos llaman la atención por su ambientación explícita en Uruguay. Si en Mugre rosa la ciudad asolada por una epidemia era una suerte de Montevideo transfigurada, con nombres de lugares y calles disfrazados para aludir a zonas emblemáticas sin nombrarlas explícitamente, y si en El monte de las furias la voz de la protagonista instala una tensión entre el registro lingüístico montevideano y el territorio montañoso en que se desenvuelve el relato, en cuentos como “Ciclón”, “Intimidad irreemplazable” y “Miembro fantasma” la presencia de una Montevideo nombrada deliberadamente, tanto por sus calles y paisajes como por elementos de su cultura pop (como el Colet en “Intimidad irreemplazable”) nos instala en un nuevo —nuevo para la obra de Trías, es decir— modo de producir significado literario, atento a la psicogeografía, a la tensión entre la historia personal y la colectiva, a la nostalgia y al tratamiento de lo autobiográfico.

La historia reciente del Uruguay, por ejemplo, comparece en el cuento que da título al libro, que está entre los dos o tres mejores de la colección. Si en la literatura rioplatense contemporánea (especialmente en la argentina), y gracias ante todo a la obra de Mariana Enriquez y Luciano Lamberti, el horror se ha convertido en el modo privilegiado de aludir a los hechos terribles de las dictaduras de la década de los 70 y 80, Trías opta por jugar un juego diferente y fresco. Sin alejarse de un registro realista (a diferencia de Mugre rosa, que se acercaba a la ciencia ficción distópica y/o catastrófica, y de El monte de las furias, que explora territorios especulativos cercanos al posthumanismo crítico), pero sin apelar a los modos en que se trabajó el tema en décadas pasadas (desde la denuncia y el testimonio, por ejemplo), Trías lleva la escritura sobre los horrores de la dictadura a ese espacio específico de lo personal y de su generación.

Es cierto a la vez que esta clave generacional siempre estuvo presente en su obra, al menos desde La ciudad invencible (2014), y que en sus novelas ha asomado siempre un tratamiento psicogeográfico o construcción de afectividad, sensibilidad y subjetividad vinculada a ciertos lugares, pero lo urbano en los cuentos más extensos de Miembro fantasma aporta claves de una memoria y una historia afectiva tanto personal como generacional —con niños que juegan en esquinas precisamente nombradas, la irrupción de ciertas tecnologías de entretenimiento, las rutinas institucionales del sistema educativo, etc.—, y lo hace de una manera especialmente bien lograda desde el punto de vista de lo expresivo, sin dejar jamás de conmover.

En la línea de pensar lo heterogéneo de la colección, cabe señalar que otro de los mejores relatos ofrece una alternativa a lo recién propuesto; así, “De la frontera solo el aire” (así como también el que cierra la colección, “Última carta a Claudia”) instala la acción en Bogotá, donde Trías reside desde hace casi una década. Pero si bien la ciudad queda permutada, la presencia casi central del territorio urbano se mantiene, tanto que, a su manera, Montevideo y Bogotá se vuelven protagonistas de todos estos cuentos.

Riesgos. A la vez, entre los relatos más largos llama la atención también “Si el mundo parara de hacer lo que hace”, que narra circunstancias en la vida de dos adictos en recuperación con un tono urbano desencantado (sin ser cínico) que por momentos parece una versión más sutil y/o madura de Cómo desaparecer completamente, de Mariana Enriquez. Esto también implica un registro nuevo para una Fernanda Trías que se muestra inquieta, decidida a correr riesgos y experimentar en lugar de conformarse con acampar en glampings de eficacia comprobada.

En ese lugar experimental cabe incluir las piezas más breves del libro, en particular “Grupo de foco” y “Personaje en construcción”, que, de diferentes maneras (el segundo es ante todo una interpelación o diálogo sobre la construcción de un texto enfocado a satisfacer a sus lectores potenciales, el primero una rotación o mutación de puntos de vista y lugares conceptuales de enunciación), refieren a la escritura, la literatura, la circulación de las obras en el sistema de lo literario y la construcción de figuras de autor.

Es posible que “El orador” y “Una mujer de su época” pasen por los menos interesantes entre los diez cuentos compilados, pero tomados como partes de un todo más amplio —el libro en su conjunto— ofrecen variedad y aportan al ritmo o cadencia entre textos largos y más ambiciosos y piezas breves, experimentos o incluso divertimentos en el sentido más musical del término.

Miembro fantasma es, en definitiva, un libro valiente que habla de la vocación de su autora por seguir indagando caminos distintos para su arte; los fans de Trías encontrarán en él todos los temas recurrentes de la autora, sus preocupaciones, su sensibilidad y su buen hacer literario. Pero también les saldrán no pocas sorpresas al camino, y por tanto nuevas formas de felicidad lectora.

MIEMBRO FANTASMA, de Fernanda Trías. Páginas de espuma, 2026. Madrid, 145 págs.

