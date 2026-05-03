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El País Cultural
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Nuevo Emmanuel Carrère mezclando historia íntima e Historia universal, esta vez sobre sus abuelos georgianos

Una narrativa de autoficción que sigue explicando a su madre, a Putin y a Rusia

03/05/2026, 03:00
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Koljós, de Emmanuel Carrère
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Porque el escritor francés continúa explorando en la intimidad familiar como forma de expiar secretos y neurosis, y lo hace en su ya consolidada narrativa de autoficción. En el centro, siempre, su famosa madre, la historiadora Hélène Carrère d’Encausse, fallecida en 2023, de quien se distanció cuando publicó La novela rusa por tratar en ella secretos dolorosos sobre el pasado del abuelo. En este nuevo libro explora la vida de sus bisabuelos georgianos, donde otra vez historia íntima e Historia se mezclan, pues empieza con el funeral de Estado de su madre, que llegó a presidir la Academia francesa. Ella, que primero validó a Putin, y tras la invasión a Ucrania predijo su fin. Koljós, entonces, también explica la Rusia actual. (Anagrama)

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