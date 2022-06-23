Manga: el gore ultraviolento de Kazuo Umezz

Cómic japonés

Llega a estas latitudes un volumen con siete historias de este peculiar autor.

ramiro sanchiz

Considerado por muchos el fundador del manga de horror, Kazuo Umezz (Koya, Japón, 1936, también conocido como Kazuo Umezu) comenzó su carrera a fines de la década de 1960, cuando desarrolló su estilo peculiar de horror, que combina elementos de observación de la vida cotidiana con horror corporal, gore y ultraviolencia. Sus obras maestras son la trilogía Reptilia (1966), la serie Cat Eyed Boy (1967-1976), y especialmente The Drifting Classroom (1972-1974), que combina horror con ciencia ficción apocalíptica.

Un buen lugar para comenzar a explorar su universo historietístico, en cualquier caso, es el volumen La casa de los insectos, publicado en España por la editorial Satori y recién distribuido aquí, que reúne siete relatos publicados entre 1968 y 1973 en la revista japonesa Big Comic, dedicada al manga seinen, propuesto para adultos y jóvenes adultos. Más allá de su vinculación al género del horror, estas ficciones pueden leerse desde tópicos como la violencia de género (casi todas las historias narran alguna forma de agresión física a mujeres jóvenes) y las expectativas impuestas a la juventud desde los roles de género en la sociedad japonesa de fines de los sesenta y comienzos de los setenta.

Otro elemento en común es la apelación a dislocaciones de la realidad desde cambios en el punto de vista narrativo; así, en la historia que da título al libro, la trama puede incluir una mutación desde un cuerpo femenino a una matriz morfológica artrópoda (que produce mariposas, cucarachas, arañas e incluso un escorpión gigante) o, visto desde el punto de vista de otro personaje, un trastorno mental extremo, sin que una visión única de lo real —o solución a lo acontecido— se imponga desde el desenlace. Del mismo modo, en “La cabeza”, acaso el mejor de los relatos incluidos, narra la desaparición sobrenatural de la cabeza de una mujer decapitada por su marido y su reaparición en una escena de horror corporal de perturbadora intensidad. Otras de las historias incluyen pliegues temporales (“El fin del verano”) y la persistencia recurrente, obsesionante y enloquecedora de ciertos secretos terribles (“Ojos” y el ya mencionado “La cabeza”).

LA CASA DE LOS INSECTOS, de Kazuo Umezz. Satori, 2020. Gijón, 214 págs. Traducción de Marc Bernabé.