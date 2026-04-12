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El País Cultural
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Lo que importa en el arte no es el arte en sí, sino cómo afecta al espectador

Brian Eno reflexiona en los márgenes

12/04/2026, 03:00
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Brian Eno

Qué hace el arte, de Brian Eno
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Porque además de ser una de las figuras más importantes de la música ambient y el productor más idiosincrático del pop/rock de los 80 en adelante, Brian Eno ha reflexionado exhaustivamente en ensayos y entrevistas sobre la naturaleza de la música en particular y el arte en general. Qué hace el arte: una teoría inacabada, escrito junto a la artista plástica y escritora Bette A., propone una postura funcionalista del arte: no importa tanto “qué es” ni cómo son los objetos artísticos sino cómo nos afectan, qué hacen. Escrito con sencillez —recuerda a Atrapa el pez dorado, de David Lynch–y hermosamente ilustrado, es unainvitación a reflexionar sobre el hecho estético, la evolución humana y nuestras vidas afectivas. (Paidós)

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