Las mujeres desplazadas y celosas por el amor de un hombre hacia una hermosa gatita hogareña

por José Arenas

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En la cultura japonesa, Maneki-neko significa “el gato que invita” y es representado popularmente con una figura de cerámica que lleva su pata izquierda levantada a manera de saludo. Ese popular gato se ha expandido por toda la cultura occidental como un artículo vulgar, tergiversando su significado original. El tradicional japonés es blanco y los colores de sus collares adquieren diferentes connotaciones simbólicas. En general, en la mitología popular casera, el Maneki-neko atrae en los hogares la prosperidad, la buena suerte, y en los comercios, la fortuna y los clientes. Nada dicen los nipones acerca del amor. Solo se refieren a la suerte como elemento mágico hacia lo próspero, una palabra de sentido demasiado amplio.

Como Borges decía que Hokusai había construido la imagen que Occidente tiene de Japón, el lente con el que se lee la literatura japonesa tiende a pasar a través de un cristal que todo lo pone en el universo del dibujante, y no es difícil imaginarse a Lily, la gata que protagoniza la novela de Tanizaki Junichiro, como una diva panzona y clara evocando la magia doméstica del Maneki-neko. Después de todo, alrededor del amor de Lily, ese que la leyenda original del “gato que invita” no contempla, es que suceden los hechos de la novela La gata, Shozo y sus dos mujeres.

Tanizaki es uno de los más importantes autores de la literatura japonesa contemporánea y en esta novela queda demostrado. Con maestría construye un universo mínimo en torno a la vida de Shozo, un hombre de principios del siglo XX que pertenece una clase media de Japón y que va por su segundo matrimonio. Pero hay algo que lo azuza en su vida cotidiana: la rivalidad de todas las mujeres de su vida por el amor que siente hacia Lily, su gata. Un amor que se traduce en atenciones y cortesías por las que su ex esposa, su esposa actual y su madre sobre protectora sienten enojo. Todos parecen sentir que si Shozo no le prestara tanta atención, las cosas podrían salirle mejor.

Esta es una novela íntima que, por arte de la literatura alquímica que escribió Junichiro, se vuelve un poema de amor y la ternura inextricable que despiertan los gatos con su misterio. A la vez, el texto se expande y revela una litografía de la cultura japonesa en la primera mitad del siglo XX gracias a una edición impecable.

LA GATA, SHOZO Y SUS DOS MUJERES, de Junichiro Tanizaki. Satori, 2024. Salamanca, 171 págs. Traducción y notas de Ana Megumi Pías Suzuki.