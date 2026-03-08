La radio, un crimen y una novela: el acoso, real o imaginario, en la ficción de Marcos Grajales

por Luis Fernando Iglesias

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La radio es un medio de comunicación que tiene sus propias reglas y también su propia magia. No hay imagen de lo que se escucha. Una o varias voces, música, noticias, y el resto lo agrega la imaginación del oyente. En ese mundo de compañías etéreas y a distancia se desarrolla la novela La locutora comunista de Marcos Grajales, Premio Nacional de Literatura en Narrativa Inédita. Grajales, además de escritor, es periodista, locutor y guionista de cine y televisión. El personaje central, Bruno, además de tener un programa de radio nocturno, es escritor y en proceso de publicar una novela. Un incidente se cuenta en las primeras páginas, que marca la historia. En un intento de robo matan a Soledad, pareja de Bruno, asesinato que él presencia mientras lucha con los asaltantes. Eso impregna todo el relato. Soledad, esa locutora comunista a la que refiere el título, aparecerá una y otra vez en forma de recuerdo, influyendo en el presente de Bruno.

Grajales describe en forma acertada el universo de la radio, los operadores, la gente que trabaja en silencio para que todo salga bien. Personas difíciles de clasificar que entablan una relación con el locutor que les ayuda a mitigar su soledad nocturna, pero que también genera odios o reflejos de frustraciones.

En el programa, Bruno incluye sus mini relatos. También cuenta su relación con su editora, el ser un escritor codiciado, de buenas ventas. Transita en el thriller. Luego de la muerte de su pareja aparece la presencia acechante de alguien, al que llama “Él”, que quiere terminar con la vida del locutor. El lector no tiene la certeza de si ese acosador es real o imaginario. Si es el reflejo mental del incidente donde murió su pareja o si es un oyente que lo odia. Más allá de la trama, que está bien contada con esas idas y vueltas del presente al pasado y la acechanza de ese peligro incierto, Grajales consigue pintar un mundo radial creíble. Respecto a su actividad como escritor, la descripción es más liviana y no se entienden las razones por las que ese cuentista es tan codiciado Con ese reparo menor, el autor consigue un interesante trabajo, de relato fluido y con imágenes o descripciones acertadas, al que vale la pena prestar atención.

LA LOCUTORA COMUNISTA, de Marcos Grajales. Estuario, 2025. Montevideo, 191 págs.