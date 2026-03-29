Historias de chicos que aprenden lo que es la vida, el sexo, la violencia y los secretos del mundo adulto

Los Lemmings y otros, de Fabián Casas

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Porque son historias del barrio porteño de Boedo que, a pesar de tener más de 20 años de publicados, no han envejecido. Al contrario, los jóvenes que pueblan los cuentos de este libro están en procesos de descubrimiento, son viajes iniciáticos sobre la vida, el sexo, la violencia, las mentiras y los secretos del mundo adulto. Y Fabián Casas(nacido en Boedo, 1965) lo convierte en literatura, con personajes sólidos, convincentes, cercanos, que crecen junto al lector y ponen a ese barrio de inmigrantes muy cerca, con una narrativa que parece simple pero en realidad está cargada de un intenso lirismo. La autenticidad se palpa, el lector la siente, la disfruta, y de paso, se divierte. (Seix Barral)