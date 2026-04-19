Cuentos prohibidos de Bandi de Corea del Norte, Martín Arocena de Uruguay y Abutsu ni de Japón

Cuentos

LA ACUSACIÓN. Cuentos prohibidos de Corea del Norte, de Bandi. Libros del Asteroide, Barcelona, 198 págs. Tr. de H. Bofill y Hye Young Yu.

En el dictatorial y personalista régimen de Corea del Norte, escribir como disidente es un boleto seguro a la muerte. No se sabe quién se esconde bajo el pseudónimo de Bandi (en coreano “luciérnaga”) y se especula con que es alguien camuflado en la obediencia. La acusación (publicado en Seúl a partir de manuscritos sacados clandestinamente) contiene siete relatos, cargados de ironía y furia, que apuntan contra el totalitarismo y muestran una sociedad atrapada por el miedo. La burla de los poderosos y el desconcierto de los débiles confluyen en historias que no destacan por la belleza de la prosa sino por la desnudez de la denuncia.

Narrativa

OJO VAGO, de Martín Arocena. Estuario, 2025. Montevideo, 201 págs.

Un narrador obsesivo, exasperante y misántropo protagoniza las tres historias de Ojo vago, singular ejercicio narrativo del escritor uruguayo Martín Arocena (n. 1979). Lo anecdótico (un viaje en avión, con sus banales imprevistos; una visita a un local comercial, con sus previsibles empleados; una consulta oftalmológica) caduca en importancia frente a la mirada de un personaje que registra y provoca el absurdo. Los personajes que se le cruzan carecen de nombre y están definidos por sus defectos o por la mitad insana que el “ojo vago” del narrador deforma y caricaturiza. Una prosa laberíntica y vertiginosa, incorrecta políticamente, vestida de ironía.

Viajes

DIARIO DE LA LUNA MENGUANTE, de Abutsu ni. Satori, 2024. Salamanca, 172 págs. Traducción de Rumi Sato.

En la biografía de Abutsu ni (1222—1283) figura un amantazgo adolescente desesperado, un período de novicia, un matrimonio con un poeta consagrado, tres hijos propios, y una viudez con conflictos de herencia. Atravesando cada instancia está su obra poética, inscripta en la tradición medieval de la época. Este libro incluye el diario de viajes que le da título, escrito entre 1279 y 1283; y “Un sueño ligero o en la duermevela”, la apasionada y amarga constatación del fin del enamoramiento, con las idas y venidas de una joven que trata de olvidar al amante que ya la olvidó.