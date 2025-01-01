Cristalinas

Haz clic en el icono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en..., selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado.
Haz clic en el icono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
Haz clic en el botón Actualizar.
Haz clic en el icono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del icono.
Haz clic en el botón de activación . Se pondrá en gris, lo que indica que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
Haz clic en el botón Actualizar .
Haz clic en el icono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador.
Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo.
Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón Actualizar o Volver a cargar de tu navegador.