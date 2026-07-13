Sarcoma: los síntomas que no conviene ignorar y por qué el diagnóstico temprano puede cambiar el pronóstico

Cada 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Sarcoma y, durante todo el mes, se impulsa en Uruguay la campaña "Julio Amarillo", una iniciativa que busca visibilizar este tipo de cáncer y promover su detección precoz.

En ese marco, especialistas en traumatología alertan sobre la importancia de reconocer a tiempo los síntomas de esta enfermedad, en donde el diagnóstico precoz puede resultar determinante para el tratamiento y la evolución de los pacientes.

Aunque los sarcomas representan apenas el 1% de todos los tumores en adultos, su impacto es significativo. En Uruguay se diagnostican, en promedio, 147 casos de sarcomas óseos y de partes blandas por año, mientras que se registran unas 86 muertes anuales por esta enfermedad, según los últimos datos del Registro Nacional del Cáncer.

Desde la Sociedad de Ortopedia y Traumatología del Uruguay (SOTU), integrante del Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), explican que uno de los principales desafíos es que muchas personas desconocen la enfermedad y sus síntomas iniciales.

"Los sarcomas son un grupo de tumores que se originan en el tejido conjuntivo, que es el tejido de soporte del organismo. A pesar de que entre el 70% y el 80% del cuerpo humano está formado por este tipo de tejido, los sarcomas representan solamente el 1% de los tumores en general", señaló el doctor Nicolás Casales, presidente de la SOTU e integrante de la Sociedad Latinoamericana de Tumores Músculo Esqueléticos.

El especialista indicó que existen dos grandes grupos: los sarcomas de partes blandas, que son los más frecuentes, y los sarcomas óseos.

En ambos casos presentan una mayor incidencia en la población pediátrica que en los adultos.

Casales explicó que el desconocimiento sobre los sarcomas — tanto en la población como entre los médicos de atención general — es uno de los principales obstáculos para su diagnóstico precoz. “Son tumores raros y representan apenas el 1% de todos los cánceres. Además, dentro de ese 1% existen más de 100 tipos y subtipos diferentes, cada uno con un diagnóstico y un tratamiento específico. Esa baja frecuencia hace que muchas veces no se piense en un sarcoma como primera posibilidad", señaló.

Sala de operaciones

El especialista advirtió que esta realidad cobra especial importancia en niños y adolescentes. "En la edad pediátrica ese 1% pasa a representar entre un 25% y un 30% de los cánceres, dependiendo de la serie que se analice. Fundamentalmente los sarcomas óseos son mucho más frecuentes que en la etapa adulta, por lo que en el adolescente y en el niño hay que estar especialmente atentos", afirmó.

En ese sentido, Casales explicó que los traumatólogos suelen ser uno de los primeros especialistas en identificar señales de alerta vinculadas a los sarcomas, especialmente cuando los pacientes consultan por dolores persistentes, aumento de volumen o lesiones que no evolucionan como se espera.

"Muchas veces los síntomas se confunden con lesiones deportivas, golpes o molestias musculares habituales. Por eso es importante consultar cuando el dolor persiste o aparece una masa que aumenta de tamaño", afirmó.

El especialista remarcó que reconocer los síntomas es fundamental para llegar a un diagnóstico temprano.

"Los sarcomas de partes blandas se presentan prácticamente siempre como un bulto que crece. A veces lo hace rápidamente y otras no, por lo que es necesario mantener un alto índice de sospecha", explicó.

En el caso de los sarcomas óseos, los síntomas más frecuentes son el dolor persistente, el aumento de volumen en un hueso y, en algunos casos, una fractura patológica.

Casales indicó que, si bien el tiempo entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico varía según el tipo de tumor, muchas veces los pacientes llegan más tarde de lo deseable. "En los adolescentes y niños, un dolor óseo que no mejora con analgésicos comunes, especialmente alrededor de la rodilla o del hombro, merece una consulta médica y una radiografía simple", sostuvo.

En el caso de los sarcomas de partes blandas, insistió en que también existen signos claros de alerta. "Un bulto que crece, mayor a una pelota de ping pong, aunque no duela, debe motivar una consulta y los estudios correspondientes", explicó.

El especialista sostuvo que consultar precozmente y realizar una evaluación adecuada puede marcar una diferencia en el tratamiento y en las posibilidades de evolución de los pacientes.

Nicolás Casales, presidente de SOTU

El 13 de julio también se conmemora el Día Nacional del Traumatólogo. En ese sentido, recordó que el tratamiento de los sarcomas está a cargo del traumatólogo u ortopedista oncológico, una especialidad dedicada específicamente al manejo de estos tumores.

Consultado sobre los principales desafíos en Uruguay, Casales señaló que uno de los objetivos es avanzar en la centralización de la patología oncológica musculoesquelética para concentrar la experiencia y mejorar la atención de los pacientes. Explicó que esto comprende tanto los sarcomas óseos y de partes blandas como la enfermedad ósea metastásica, que también es tratada por ortopedistas oncológicos.

Asimismo, destacó la importancia de desarrollar un banco nacional de hueso y tejido, que permita reconstruir los defectos óseos luego de la resección de un sarcoma. "Hoy estamos trabajando junto con la Facultad de Medicina, ASSE y el Instituto Nacional de Donación y Trasplante para avanzar en la creación de ese banco, que será fundamental para mejorar las posibilidades de reconstrucción y tratamiento", concluyó.

Bajo el lema internacional "No estás solo", la campaña Julio Amarillo 2026 busca visibilizar los desafíos que enfrentan quienes conviven con un sarcoma y reforzar la importancia de reconocer sus síntomas para llegar a un diagnóstico temprano.

En este Julio Amarillo, el mensaje es claro: conocer los síntomas, consultar a tiempo y recordar que, frente al sarcoma, nadie tiene por qué atravesar el camino en soledad.