Protectores bucales, el accesorio que evita miles de cirugías dentales al año

The Conversation

Un golpe en los dientes no es solo un problema estético: puede tener consecuencias funcionales, emocionales y económicas a largo plazo. De hecho, los traumatismos dentales son una de las causas más frecuentes de visita al dentista, sobre todo en niños y adolescentes. Saber cómo actuar en los primeros minutos puede marcar la diferencia entre salvar o perder un diente.

¿Quiénes tienen más riesgo? Las lesiones dentales son especialmente frecuentes entre los 6 y los 12 años, con un pico alrededor de los 9. En esta etapa, los juegos y los deportes de contacto explican buena parte de los accidentes. Algunos niños presentan además un mayor riesgo, como aquellos con los dientes superiores adelantados o con hábitos como chuparse el dedo, que dejan los incisivos más expuestos a los golpes.

Foto: Commons.

En los más pequeños, la mayoría de los golpes en los dientes de leche ocurren entre los 2 y los 4 años. La razón es muy sencilla: es la etapa en la que pasan de estar siempre en brazos o en el carrito a querer explorar el mundo por su cuenta.

En los dientes de leche suelen producirse desplazamientos, mientras que en los dientes definitivos resultan más frecuentes las fracturas de la corona. En ambos casos, las piezas dentales más afectadas son los incisivos centrales.

Mucho más que un problema dental La boca y la sonrisa tienen un papel clave en la imagen personal y en las relaciones sociales. Por eso, un traumatismo dental puede afectar de forma importante a la autoestima del niño o del adolescente. Evitar sonreír, tener dificultades para comer o hablar o sentir vergüenza al relacionarse con los demás son consecuencias habituales.

A este impacto emocional se suma la preocupación de las familias, que a menudo deben afrontar tratamientos dentales largos y costosos. Un trauma dental no es solo una herida física; es una experiencia que puede aislar al niño socialmente si no se trata con empatía y rapidez.

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Qué hay que tener en cuenta

Tras un traumatismo en la boca conviene hacerse tres preguntas básicas: cuándo, cómo y dónde sucedió. En primer lugar, un golpe en la cara no solo puede dañar los dientes y los labios: en algunos casos también puede afectar al cerebro. Si el niño ha perdido el conocimiento, vomita o presenta síntomas neurológicos, es imprescindible acudir de inmediato a un centro médico.

También es importante saber si el golpe se produjo con un objeto o superficie sucia, ya que podría ser necesario revisar la protección frente al tétanos.

Si lo que se fractura es un trozo de la corona de un diente definitivo, conviene buscar el fragmento y conservarlo en un medio húmedo (leche, suero o saliva), ya que en muchos casos el dentista puede volver a colocarlo. Si solo se ha desplazado, mantener una buena higiene oral y seguir las indicaciones profesionales resulta clave para evitar complicaciones.

En el caso de los dientes de leche, la prudencia es fundamental y el control y seguimiento del dentista es necesario: un tratamiento inadecuado puede dañar la pieza definitiva que se está formando debajo. Por eso, las familias deben recibir información clara sobre la evolución del traumatismo y sobre las posibles señales de alarma. En cualquier caso, nunca se debe reimplantar un diente de leche, ya que puede dañar el definitivo.

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La avulsión dental: una auténtica urgencia

La situación más grave se produce cuando un diente permanente sale completamente de su sitio tras un golpe.

Esto se llama avulsión dental y constituye una verdadera emergencia odontológica. El pronóstico depende casi por completo de lo que se haga en los primeros minutos. Estos son los siguientes pasos a seguir en caso de que ocurra:



Mantener la calma.

Localizar el diente y cogerlo solo por la corona , nunca por la raíz.

, nunca por la raíz. Si está sucio, enjuagarlo suavemente con leche, suero o saliva.

Intentar reimplantar el diente inmediatamente en su sitio, si es posible.

inmediatamente en su sitio, si es posible. Si no se puede reimplantar, colocarlo cuanto antes en un recipiente con leche, suero o saliva (nunca en la propia boca).

Acudir de inmediato al dentista o a un servicio de urgencias.

Y aunque no todos los dientes reimplantados sobreviven a largo plazo, siempre es mejor intentarlo, ya que no hacerlo es una decisión irreversible.

No obstante, existen situaciones en las que la reimplantación dental no está indicada, como infecciones en la boca o enfermedades médicas graves, entre otras que deben valorarse profesionalmente.

El seguimiento también importa Después de un traumatismo dental, los problemas no siempre aparecen de inmediato. Por eso, el seguimiento por parte del dentista es fundamental. Cambios de color, movilidad, dolor o signos de infección dental deben revisarse cuanto antes.

Durante la recuperación conviene seguir una dieta blanda, evitar fuerzas intensas y favorecer la estabilización del diente. También se recomienda evitar deportes de contacto y extremar la higiene bucal. Es aconsejable el uso de antisépticos como enjuagues de clorhexidina al 0.2 %.

En cuanto a la prevención, el uso de protectores bucales en deportes de contacto reduce significativamente el riesgo de traumatismos dentales, aunque su utilización sigue siendo baja. Informar a familias, entrenadores y profesores es una medida sencilla y eficaz para evitar lesiones que pueden acompañar al niño durante toda su vida.