¿Nuestro ADN escribe el futuro? Por qué la respuesta puede cambiar la forma de cuidar la salud

"Lo llevo en los genes": pocas frases están tan instaladas en nuestra forma de pensar la salud. Si un padre tuvo diabetes, una madre sufrió enfermedad periodontal o varios familiares padecieron problemas cardíacos, es natural preguntarse si nos espera ese mismo destino. La genética ha avanzado de manera extraordinaria durante las últimas décadas y hoy puede ofrecer respuestas que hace apenas unos años parecían inalcanzables. Al mismo tiempo, sin embargo, ha demostrado algo todavía más importante: la mayoría de las enfermedades no dependen solamente de nuestros genes.

Esta idea representa uno de los mayores cambios de paradigma de la medicina moderna. Nuestro ADN aporta información valiosa, pero no funciona como un guión inalterable. En la mayoría de las enfermedades frecuentes, los genes hablan, pero no tienen la última palabra.

Hasta hace pocas décadas, estudiar el ADN era un procedimiento lento, complejo y extremadamente costoso. Hoy, la situación es muy diferente. El desarrollo de las técnicas de secuenciación genética ha permitido identificar variaciones relacionadas con numerosas enfermedades y comprender mucho mejor por qué algunas personas presentan mayor susceptibilidad que otras. La palabra clave es precisamente esa: susceptibilidad. Significa que, frente a determinadas circunstancias, una persona puede tener más probabilidad que otra de desarrollar una determinada condición.

El diálogo permanente entre los genes y el ambiente

Una de las enseñanzas más importantes de la genética moderna es que nuestros genes rara vez actúan de forma aislada. En ocasiones interactúan entre sí. Pero, con mucha más frecuencia, interactúan con el ambiente que nos rodea. La alimentación, el tabaquismo, la actividad física, el sueño, el estrés, determinadas infecciones, la microbiota e incluso algunos medicamentos pueden favorecer o dificultar que una predisposición genética llegue a manifestarse.

Podríamos imaginar al ADN como el plano de una casa. El plano establece las posibilidades de construcción, pero el resultado final dependerá también de los materiales utilizados, del mantenimiento y de las decisiones que se tomen con el paso de los años.

Representación de moléculas de ADN. Foto: Freepik.

Cuando la prevención cambia la historia

La enfermedad periodontal ofrece un ejemplo muy ilustrativo. Hay personas que presentan mayor predisposición genética a desarrollar una respuesta inflamatoria intensa frente a las bacterias que normalmente habitan la boca.

Sin embargo, esa predisposición no siempre se convierte en enfermedad. El control del biofilm dental, el abandono del tabaco, un adecuado manejo de enfermedades como la diabetes y los controles odontológicos periódicos pueden modificar significativamente esa evolución. Es decir, la genética puede señalar un camino posible, pero muchas veces nuestras decisiones diarias ayudan a determinar hasta dónde se recorrerá.

La medicina personalizada: prevenir antes que curar

Durante siglos, la medicina esperó a que aparecieran los síntomas para actuar. Hoy, el objetivo comienza a ser otro. Conocer mejor el riesgo individual permite diseñar estrategias preventivas más precisas, adaptar la frecuencia de los controles, indicar determinados estudios antes de que aparezcan manifestaciones clínicas e incluso seleccionar tratamientos de acuerdo con las características genéticas de cada paciente. La genética deja de ser una herramienta para diagnosticar enfermedades y empieza a convertirse en una forma de evitarlas.

Muchas personas imaginan que un análisis de ADN sirve para descubrir qué enfermedad tendrán en el futuro. En realidad, esa es una visión simplificada y, en muchos casos, equivocada. El verdadero valor de la información genética consiste en identificar personas que podrían beneficiarse más de determinadas medidas preventivas. Porque conocer un riesgo no significa resignarse a él: significa tener la oportunidad de actuar antes.

Hombre observa una pantalla en una consulta odontológica. Foto: Magnific.

Más información para tomar mejores decisiones

La medicina del futuro probablemente no consista en modificar nuestros genes, sino en comprender mejor cómo interactúan con nuestro estilo de vida. Y esa quizá sea la enseñanza más valiosa que deja la genética moderna.

Nuestros genes pueden marcar una predisposición, pero no escriben una sentencia. En buena parte de las enfermedades más frecuentes, el desenlace también depende de nuestras decisiones, de nuestros hábitos y de la prevención. El ADN no nos dice quiénes seremos. Nos ayuda a comprender mejor dónde debemos poner nuestros esfuerzos para vivir más y mejor.

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