Microplásticos en envases plásticos: alertan por riesgos al calentar comida preparada

Calentar comida en envases plásticos puede liberar microplásticosmicroplásticos y sustancias químicas potencialmente tóxicas en cantidades significativas. Así lo advierte un reciente informe de Greenpeace, que pone el foco en una práctica cotidiana: llevar al microondas o al horno los platos preparados en el mismo recipiente en que fueron comercializados.

El documento, basado en el análisis de 24 investigaciones científicas, señala que muchos productos rotulados como “aptos para calentar” estarían exponiendo a millones de personas a contaminantes invisibles. En uno de los estudios revisados se detectaron entre 326.000 y 534.000 partículas liberadas en apenas cinco minutos de microondas, una cifra muy superior a la registrada cuando se utiliza el horno tradicional.

Qué liberan los envases al calentarse

Además de microplásticos, los recipientes pueden desprender sustancias químicas tóxicas presentes en su composición. El informe advierte que en los plásticos se utilizan o detectan más de 4.200 compuestos considerados altamente peligrosos para la salud humana y el ambiente, muchos de los cuales no están específicamente regulados para su uso en materiales en contacto con alimentos.

El desgaste agrava el problema. Los envases viejos, rayados o reutilizados —como ocurre con frecuencia con el clásico tupper— pueden liberar casi el doble de partículas que uno nuevo. El plástico deteriorado se fragmenta con mayor facilidad y facilita la migración de nanoplásticos hacia la comida.

Impacto en la salud

La evidencia científica vincula la exposición a ciertos químicos presentes en plásticos alimentarios con mayor riesgo de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y trastornos del neurodesarrollo durante la gestación y la infancia. También se mencionan posibles efectos sobre la salud reproductiva y la fertilidad, así como compuestos con potencial cancerígeno.

Restos de comida en bandeja de plástico Freepik

En paralelo, los micro y nanoplásticos pueden ingresar al torrente sanguíneo, generar inflamación sistémica y estrés oxidativo, y acumularse en tejidos y órganos. De hecho, ya se han identificado al menos 1.396 sustancias asociadas a plásticos en contacto con alimentos dentro del cuerpo humano, lo que refuerza la preocupación de la comunidad científica.

Un mercado en expansión

Pese a estos riesgos, el negocio de la comida preparada no deja de crecer. A nivel global, el sector mueve cerca de 190.000 millones de dólares y continúa en alza a medida que los hogares dependen cada vez más de soluciones rápidas por falta de tiempo y espacio. En España, por ejemplo, el consumo aumentó 3,8% en el último año, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Platos Preparados.

Vianda con comida, joven comiendo, foto Shutterstock Shutterstock

Para Greenpeace, la respuesta regulatoria es insuficiente y los rótulos como “apto para microondas” generan una sensación de seguridad que no siempre está respaldada por la evidencia. El responsable de residuos de la organización, Julio Barea, sostuvo que el problema recuerda a crisis sanitarias del pasado, como el tabaco o el amianto, donde la regulación llegó tarde frente a la acumulación de pruebas científicas.

Mientras avanzan las negociaciones del Tratado Global de la ONU sobre los plásticos, la organización reclama aplicar el principio de precaución: restringir los plásticos de un solo uso en alimentos y bebidas, eliminar mensajes engañosos en los envases y promover sistemas de reutilización con materiales no tóxicos. Una discusión que, lejos de ser técnica, toca de lleno la mesa diaria de millones de familias.

En base a El Tiempo/GDA