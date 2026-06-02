La advertencia de un reumatólogo sobre la artritis: por qué no es una enfermedad sino un síntoma

Abrir un frasco, abotonarse una camisa o simplemente levantarse de la cama pueden transformarse en tareas difíciles para quienes conviven con artritis. Aunque muchas veces se la asocia al envejecimiento, los especialistas recuerdan que esta inflamación de las articulaciones puede presentarse en cualquier etapa de la vida y que su identificación temprana resulta fundamental para mejorar el pronóstico.

El reumatólogo Manel Pujol, integrante de un centro clínico especializado, explicó en el pódcast La píndola de salut que la artritis no debe entenderse como una enfermedad en sí misma. Según señaló, se trata de un síntoma que refleja la presencia de una patología subyacente, cuya identificación constituye uno de los principales desafíos para los especialistas.

De acuerdo con el médico, muchas personas demoran la consulta porque las molestias iniciales suelen ser leves o aparecen de manera gradual. Sin embargo, insistió en que prestar atención a los primeros signos puede ser determinante para el tratamiento.

Los tipos más frecuentes y sus características

Pujol señaló que la artritis puede desarrollarse a cualquier edad y no exclusivamente en adultos mayores. Entre las formas más comunes mencionó la artritis reumatoide y la artritis psoriásica.

En el caso de la artritis reumatoide, explicó que el dolor suele manifestarse durante la noche e incluso puede despertar a quienes la padecen. También se caracteriza por provocar una rigidez articular prolongada, que puede extenderse durante varias horas y tiende a mejorar a medida que la persona se mueve.

Mujer con dolor en las articulaciones. Foto: Freepik.

El especialista indicó además que esta enfermedad no es hereditaria, aunque se reconoce la participación de factores inmunológicos y genéticos en su desarrollo.

Respecto a la artritis psoriásica, detalló que está vinculada a la psoriasis y que presenta una mayor probabilidad de aparición en personas con obesidad.

Cuándo consultar y por qué el diagnóstico temprano es clave

El reumatólogo recomendó acudir a consulta cuando aparece dolor recurrente en las articulaciones de manos o pies, especialmente si las molestias disminuyen parcialmente durante el día pero regresan al día siguiente, o si interfieren con el descanso nocturno.

Según explicó, identificar precozmente la enfermedad que origina la artritis puede modificar significativamente su evolución. Por eso, insistió en la importancia de no minimizar los síntomas y buscar valoración médica ante señales persistentes.

Pujol también destacó que en la actualidad existen tratamientos eficaces y que muchos pacientes logran una evolución favorable cuando reciben un diagnóstico oportuno.

Foto: Flickr.

La relación entre el clima y el dolor articular

El especialista se refirió además a una percepción frecuente entre quienes padecen enfermedades articulares: el aumento del dolor antes de determinados cambios meteorológicos.

Según explicó, existe evidencia de que la disminución de la presión atmosférica previa a la lluvia genera modificaciones en la presión dentro de las articulaciones, lo que puede incrementar la sensación de dolor.

No obstante, aclaró que estos cambios climáticos no implican un empeoramiento de la enfermedad, aunque sí pueden hacer que las molestias se perciban con mayor intensidad.

En base a El Tiempo/GDA