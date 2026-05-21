Graciela Genta, la maestra y poeta uruguaya que regalaba sus poemas y hoy es homenajeada con un fin solidario

Hoy, en el Club Uruguay a las 19.30 se presenta el libro de poesías Un día cualquiera, de la escritora y maestra Graciela Genta. Ese libro de 130 páginas impresas a color y con ilustraciones de Franco Zaffaroni viene acompañado virtualmente por un álbum musical de Ismael Collazo, en el que artistas como Sara Sabah, Lucila Rada, Diego Casas, Pablo Routin y el cantante de La Vela Puerca, Sebastián Teysera, participan musicalizando e interpretando poemas del libro.

El álbum ya está en la plataforma Spotify y también se puede acceder a él escaneando un código QR impreso en la penúltima página del libro. Todo lo que se recaude por este lanzamiento será donado a la Fundación Peluffo Giguens.

Foto: Difusión comercial.

Nacida en 1936, Genta dedicó la mayor parte de su vida a la docencia escolar y a la poesía orientada a un público infantil y juvenil. El año pasado, cuando iba a cumplir 89 años, sus hijos pensaron que sería una linda idea organizar una celebración un poco más pensada y elaborada para marcar el fin de los 80 en la vida de la madre.

En las conversaciones entre los tres, surgió la idea de juntar algunos de los poemas de Genta que no habían sido publicados y hacer algo con ellos, sin saber en ese momento exactamente qué hacer.

Había muchos poemas disponibles. “Yo tenía un cuaderno de poemas de mamá guardado. Ella siempre escribió, toda la vida, para las escuelas. Siempre a mano, y siempre los regalaba. Iba por el mundo regalando sus poemas, a quien los quisiera o a quien los necesitara”, cuenta su hija Magalí. La hija agrega que también ella es maestra, y que le ha pasado varias veces de entrar a alguna escuela que no ha visitado antes y ver algunas de las poesías de su madre en las paredes de esa escuela.

Magalí tenía ese cuaderno guardado y en las charlas con sus hermanos uno de ellos se preguntó si no sería un lindo regalo juntar alguno de esos poemas, lograr que una editorial los publicara y regalarle, en el día de su cumpleaños número 89, la sorpresa de una edición de sus poemas. Decidieron entre los tres que sí, que es lo que harían. Pero cuando pusieron manos a la obra, fue como que los poemas cobraron vida propia, y empezaron a crecer más allá de la tutela de los tres.

La poeta junto a sus hijos. Foto: Gentileza.

Para empezar, había que definir qué poemas irían. “Era un gran compromiso elegirlos, porque no sé si ella hubiera elegido esas poesías o no. Y luego ver quién se encargaría de la edición. Después, había que definir el título del libro. Y así fuimos tejiendo y manejando de manera tal de que teníamos el título, teníamos la selección de los poemas, pero había que ver cómo los ordenábamos. Porque había un centenar sobre el otoño, como 250 sobre el mar, había muchísimos”.

La idea inicial empezó a crecer tanto que ya no iba a ser posible llegar al cumpleaños número 89. Menos que menos cuando el músico Ismael Collazo se involucró y empezó a armar un disco en el cual iban a colaborar varios colegas suyos, algunos de los cuales -como el caso de Sebastián Teysera- habían sido alumnos de Genta.

Hoy que está todo pronto para el lanzamiento oficial, Magalí dice que “Fue como como de alguna manera devolverle a mamá todo el amor que ella dio a lo largo de su vida. Pudimos hacer un montoncito y ponerlo todo junto en algo que es un homenaje en vida a ella. Ella a veces nos dice: ‘No les dejo nada’, refiriéndose a lo material. Pero nosotros le decimos ‘Mamá, vos nos dejás lo mejor que se le puede dejar a un ser humano’. Encima, tuvo el gesto de donar todo lo recaudado para gente que está pasando por un mal momento por una enfermedad. Estamos muy orgullosos de ella”.