El riesgo de ir al dentista y que te atienda un robot: una máquina perfecta sin criterio

En 2024 pasó algo llamativo: una máquina hizo un tratamiento dental sola. No era un experimento en laboratorio. Era una persona real en un sillón dental. La máquina miró el diente con una especie de cámara 3D, pensó qué tenía que hacer y luego, con un brazo robótico, trabajó el diente con muchísima precisión.

¿Cómo lo hace? Primero “saca una foto” del diente. Después, arma un modelo en 3D, como si fuera un videojuego. Luego decide exactamente cuánto debe desgastar. Y finalmente lo hace, sin cansarse, sin temblar y sin distraerse. Suena perfecto.

¿Para qué sirve? Para hacerlo más rápido, más preciso y siempre igual. Algo que a un dentista le puede llevar horas, la máquina podría hacerlo más rápido y sin errores “manuales”. Pero… todavía no estamos ahí

Año 2026: no hay robots atendiendo solos en clínicas. Todo esto todavía se está probando. No reemplazan a los dentistas. Son herramientas avanzadas en desarrollo.

Paciente en una consulta odontológica. Foto: Freepik.

No veremos robots reemplazando personas de un día para otro. Lo más realista es otra cosa: mejores imágenes, mejores planes y máquinas ayudando al dentista a trabajar mejor.

El problema no es técnico, es humano. Ir al dentista ya genera miedo; ahora, imaginá confiar en una máquina con un torno en la mano. No es lo mismo.

Podría pasar algo así:

—Doctor, me duele…

La máquina sigue igual.

O peor:

—Se equivocaron de diente.

Pausa.

—Tiene razón. Ahora sacamos el otro.

Ahí aparece el problema real.

El “sentido común”.

La máquina hace lo que le dicen, pero no entiende cuándo no debería hacerlo. El dentista sí. Porque no todo es medir y cortar. También es escuchar, mirar, dudar.

Un dentista con años encima ve cosas que no están en la pantalla. Pequeñas señales: algo no cuadra, algo duele más de lo esperado, algo “no le gusta”. La máquina no siente eso, solo sigue el plan.

A veces lo más importante no es hacer bien el trabajo: es decidir no hacerlo todavía. Eso es criterio.

El equipo humano.

Ir al dentista no es solo arreglar un diente. Es manejar miedo. Y ahí no hay robot que sirva solo. El equipo importa: la persona que te recibe, el asistente que te habla, el dentista que te explica. Eso baja la ansiedad. Y, cuando te relajás, todo funciona mejor.

Un ejemplo: llega un paciente con un diente roto y hay que poner una corona (una “tapita” que cubre el diente). La máquina ya tiene todo listo para empezar, pero el paciente dice: “Me duele”. El dentista revisa mejor y descubre algo: el diente está más dañado de lo que parecía. Si lo toca ahora, dolerá mucho después.

Entonces decide: “No empezamos hoy”. Primero hay que tratar el nervio. Resultado: se evitó un problema grande. La máquina habría hecho bien el trabajo, pero en el momento equivocado.

La máquina sirve, pero tiene que estar en su lugar. Debería ayudar a ver mejor, a planificar y a ejecutar, pero no decidir sola ni cambiar el plan sin supervisión. La máquina puede ser perfecta haciendo; el dentista es el que decide si hay que hacerlo. Y cuando hay duda, se frena. Ahí está la diferencia. No en la precisión: en el criterio.