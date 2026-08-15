El impacto oculto de sonreír sin mostrar los dientes: cómo impacta en la mente y las emociones

Laura siempre sonreía igual: con la boca cerrada. Si alguien hacía un chiste, se reía llevando la mano a la boca. Si le pedían una foto, apenas levantaba las comisuras de los labios. Con el tiempo, dejó de preguntarse por qué. Hasta que un día, durante una consulta, respondió casi sin pensarlo: “Hace años que no sonrío mostrando los dientes”.

Estaba hablando de una costumbre, pero también de cómo había cambiado su forma de relacionarse con los demás. Porque una sonrisa nunca es solamente una sonrisa, y la ciencia lleva décadas intentando entender hasta qué punto ese pequeño gesto puede influir en nosotros.

Un experimento que cualquiera puede hacer

Antes de seguir leyendo, sonreí. Ahora, hacete una pregunta: ¿Te sentís exactamente igual que hace diez segundos? Puede parecer una ocurrencia, pero esa pregunta lleva más de cien años despertando el interés de psicólogos y neurocientíficos.

¿Primero nos sentimos felices y después sonreímos? ¿O una sonrisa también puede influir, aunque sea un poco, en cómo nos sentimos? A fines del siglo XIX, el filósofo y psicólogo William James propuso una idea revolucionaria. Tal vez las emociones no empezaban únicamente en el cerebro: quizás el cuerpo también participaba en esa conversación.

Décadas después surgió lo que hoy conocemos como la hipótesis del feedback facial: la posibilidad de que los músculos que usamos al sonreír envíen señales al cerebro capaces de modular, en cierta medida, nuestra experiencia emocional.

Durante años hubo estudios que apoyaban esa idea y otros que la cuestionaban. Pero, en 2023, un metaanálisis publicado en Nature Human Behaviour, que reunió resultados de decenas de investigaciones, concluyó que las expresiones faciales sí pueden influir en cómo nos sentimos, aunque ese efecto sea moderado y dependa del contexto.

En este sentido, sonreír no elimina un problema, pero tampoco es un gesto completamente neutro. Esto muestra cómo nuestro rostro participa en la manera en que vivimos las emociones.

Mujer sonriendo sin mostrar los dientes. Foto: Magnific.

El cerebro interpreta sonrisas todo el tiempo

Hay otra curiosidad aún más sorprendente: nuestro cerebro analiza sonrisas de forma permanente, y lo hace en cuestión de milisegundos. Existe una que mueve solamente los labios, y otra que también activa los pequeños músculos que rodean los ojos; una expresión asociada con emociones genuinas y descrita hace más de un siglo por el neurólogo francés Guillaume Duchenne.

Lo fascinante es que no necesitamos haber estudiado anatomía para distinguirlas. Nuestro cerebro aprendió a leer rostros mucho antes de que aprendiéramos a hablar y detecta pequeños cambios en la expresión casi sin que nos demos cuenta. Por eso, una sonrisa es mucho más que una cuestión estética. Es una forma de comunicación.

Cuando dejamos de sonreír

¿Qué pasa cuando una persona deja de sonreír, no porque esté triste, sino porque ya no se siente cómoda mostrando su boca? Sucede con mucha más frecuencia de lo que imaginamos. Hay quienes lo hacen siempre con los labios cerrados, quienes se tapan la boca al reírse, quienes evitan aparecer en las fotos. Y quienes terminan creyendo que esa es simplemente su personalidad.

Pero no siempre lo es: muchas veces es una forma silenciosa de esconder una inseguridad. Con el tiempo, cambia la manera de expresarse, la seguridad para hablar, la espontaneidad y la forma de relacionarse con los demás.

Mujer feliz y tranquila en la consulta odontológica. Foto: Freepik.

Lo que hace una buena odontología

Cuando pensamos en odontología estética, solemos imaginar dientes más blancos o más alineados. Sin embargo, los cambios más importantes casi nunca aparecen en una radiografía, sino cuando alguien vuelve a reírse sin cubrirse la boca, cuando deja de elegir siempre el mismo perfil para una foto o cuando sonríe sin calcular cómo se verá.

La mejor odontología busca que cada persona vuelva a sentirse cómoda con la sonrisa propia, aquella que no tiene valor solamente por cómo luce, sino por todo lo que permite expresar.

Tiempo después de aquella consulta, Laura volvió para un control. Sonrió apenas entró al consultorio, pero esta vez mostrando los dientes. No dijo que tenía una sonrisa perfecta. No habló del color ni de la forma. Dijo algo mucho más simple: “Volví a reírme como antes”.

Tal vez esa sea la mejor manera de entender lo que puede hacer una buena odontología. No cambia quiénes somos, pero, a veces, nos devuelve una parte de nosotros que habíamos dejado de mostrar. Y eso vale mucho más.

Más información en biosmile.uy.