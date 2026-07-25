El hallazgo genético que explica por qué los nacidos en los noventa tienen más riesgo de cáncer de colon

El diagnóstico de cáncer en personas menores de 50 años es cada vez más frecuente en distintos países. Ahora, una investigación de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, plantea que el envejecimiento biológico acelerado podría ser uno de los factores que expliquen este fenómeno. Los resultados se suman a otras investigaciones que muestran un incremento sostenido de distintos tipos de cáncer de aparición temprana, especialmente entre adultos jóvenes.

El Centro Alemán de Investigación del Cáncer (DKFZ) registró un aumento de los casos de cáncer de colon entre personas de 20 a 39 años en Alemania, una tendencia similar a la observada en Estados Unidos. Además del cáncer colorrectal, otros tumores como el mieloma y el cáncer de endometrio también muestran una mayor incidencia en personas jóvenes, según datos recopilados por DW.

Tradicionalmente, el cáncer se ha asociado al envejecimiento, ya que la edad promedio del diagnóstico ronda los 69 años, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el crecimiento de los casos en edades más tempranas llevó a los científicos a investigar qué factores podrían estar detrás de este cambio.

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Edad cronológica y edad biológica: cuál es la diferencia

El estudio, realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Washington, encontró que muchos pacientes jóvenes con determinados tipos de cáncer presentaban una diferencia importante entre su edad cronológica y su edad biológica.

Mientras que la edad cronológica corresponde a los años transcurridos desde el nacimiento, la edad biológica refleja el grado real de envejecimiento del organismo, que puede ser mayor o menor según el estado de salud y los hábitos de vida.

Para estimarla, los investigadores combinaron distintos métodos, entre ellos análisis epigenéticos del ADN, estudios de sangre, mediciones de la longitud de los telómeros, evaluaciones fisiológicas y pruebas cognitivas.

Más de 150.000 personas analizadas

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El equipo científico analizó información de más de 150.000 participantes de la UK Biobank. Los resultados mostraron que las personas nacidas entre 1965 y 1974 presentaban una mayor diferencia entre su edad cronológica y su edad biológica en comparación con quienes nacieron entre 1950 y 1954.

Además, el estudio incluyó a más de 10.000 personas en Estados Unidos y encontró una diferencia todavía más marcada entre quienes nacieron durante la década de 1990, en comparación con los nacidos entre 1965 y 1969.

Según los investigadores, en países como Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, las personas nacidas en la década de 1990 tienen al menos cuatro veces más riesgo de desarrollar cáncer de colon de aparición temprana que aquellas nacidas durante los años sesenta.

El estilo de vida influye en el envejecimiento biológico

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Los autores del estudio sostienen que aproximadamente la mitad de la edad biológica depende de factores genéticos, mientras que el otro 50 % puede modificarse mediante el estilo de vida. Entre las principales recomendaciones para reducir el envejecimiento biológico destacan realizar actividad física de forma regular, mantener una alimentación saludable, dormir las horas necesarias, evitar el consumo de alcohol y drogas, y preservar vínculos sociales saludables.

Aunque estos hábitos no garantizan la prevención del cáncer, los investigadores consideran que contribuyen a ralentizar el envejecimiento del organismo y podrían disminuir el riesgo de desarrollar distintas enfermedades asociadas con la edad, incluido el cáncer de aparición temprana.