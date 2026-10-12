¿Cómo acompañar a una persona mayor? Centro gerontológico brindará herramientas en un seminario

Acompañar a una persona mayor puede plantear preguntas y desafíos para los que no siempre se tienen respuestas. ¿Qué cambios son esperables? ¿Cuándo hay que preocuparse? ¿Cómo ayudar sin sobreproteger ni descuidar? ¿Cómo preservar la autonomía? ¿Qué hacer frente a una caída o ante la necesidad de adaptar el hogar?

Estas son algunas preguntas que despejará el Centro Diurno Gerontológico Gervital en dos encuentros online, el 14 y 21 de octubre.

“¿Cómo acompañar a una persona mayor?”, es el título de los encuentros que se realizarán los miércoles 14 y 21 de octubre, de 19 a 21 horas, en modalidad online. Contarán con los aportes del equipo multidisciplinario de Gervital y fueron ideados para comprender los cambios propios de la vejez, prevenir riesgos y tomar decisiones a tiempo.

A su vez, los asistentes encontrarán en las charlas herramientas prácticas para abodar las situaciones y desafíos que presenta el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.La propuesta está dirigida a familiares, cuidadores, profesionales y estudiantes interesados en el área.

El primer encuentro, el miércoles 14 de octubre, se centrará en dos ejes: comprender y prevenir. Abordará los cambios cognitivos, emocionales y conductuales que pueden aparecer durante la vejez, las herramientas de comunicación efectiva en situaciones complejas y aspectos vinculados a la autonomía en las actividades diarias.

También tratará sobre la prevención de caídas, factores que aumentan el riesgo y ayudas técnicas y adaptaciones del hogar, para pensar cómo incorporarlas y favorecer su aceptación.

Equipo de Gervital

La segunda instancia, prevista para el miércoles 21 de octubre, tendrá como eje “Actuar y sostener”, con foco en la construcción de una red de apoyo sostenible en el tiempo.

Entre los temas planteados estarán la toma de decisiones frente a diferentes escenarios: qué opciones existen cuando una persona mayor quiere continuar viviendo en su casa pero necesita más apoyo, cómo retrasar la decisión de asistir a un residencial y qué aspectos tener presentes cuando finalmente se toma esa decisión.

El encuentro también abordará las emociones y la culpa que pueden aparecer en quienes acompañan y cuidan. Algunas de las preguntas que se plantearán son cómo cuidar a un familiar sin descuidarse a uno mismo y cómo manejar la culpa en determinadas situaciones.

Foto: Commons.

La actividad será dictada por Eloísa Araújo, magíster en Gerontología, licenciada en Psicomotricidad y diplomada en Neuropsicología de las Demencias; María Dall Orso, licenciada en Psicomotricidad y diplomada en Abordaje de las Personas Mayores desde la Atención Centrada en la Persona; Abigail Bermudez, licenciada en Fisioterapia; Belén Rodríguez, licenciada en Psicomotricidad; Martina Morales, licenciada en Psicomotricidad; y Camila Larrosa, auxiliar de Enfermería.

Un webinar requiere $1.500 de inversión y el ciclo completo valdrá $2.400. Los familiares de personas mayores que asisten a Gervital contarán con un 50% de descuento.

Por consultas e inscripciones, puede contactarse a Gervital a través del 092 049 462.