Vinagre de manzana después de comer: qué beneficios tiene y quiénes deberían evitarlo

El vinagre de manzana no se limita a condimentar ensaladas o aportar sabor a distintas preparaciones. Desde hace tiempo también forma parte de algunos remedios caseros, entre ellos el de tomar una cucharada después de comer.

Su sabor ácido e intenso no resulta agradable para todos, pero quienes recurren a esta práctica le atribuyen distintos beneficios para el organismo. Sin embargo, no es una costumbre adecuada para todas las personas y puede generar efectos adversos si se consume de manera incorrecta.

¿Qué beneficios se le atribuyen al vinagre de manzana?

Uno de los principales efectos señalados es su posible influencia sobre los niveles de glucosa en sangre. Según la endocrinóloga Kim Chin, citada por Healthline, el ácido acético presente en el vinagre puede influir en la respuesta del organismo después de una comida, especialmente cuando contiene una cantidad elevada de carbohidratos, al mejorar la sensibilidad a la insulina.

También se menciona su aporte en relación con la energía y la recuperación. La nutricionista Karla Leal, del portal Tua Saúde, señala que algunos de sus componentes pueden contribuir a la recuperación del glucógeno en el hígado y los músculos, incluso después de realizar ejercicio.

El producto contiene además pequeñas cantidades de aminoácidos, azúcares, vitaminas y minerales vinculados con el metabolismo celular y la producción de energía. También aporta distintos ácidos orgánicos, como el málico, cítrico, succínico y láctico.

Otro de los beneficios que se le atribuyen está relacionado con el sistema nervioso. El vinagre contiene ácido γ-aminobutírico (GABA), un compuesto que se forma durante la fermentación y que participa en la actividad del sistema nervioso como neurotransmisor inhibidor.

Por otra parte, al tratarse de un producto fermentado, también se señala su posible aporte al equilibrio de las bacterias intestinales y la digestión.

Vinagre de manzana. Foto: Pxhere.

¿Quiénes deberían evitarlo?

Más allá de los posibles beneficios, el vinagre de manzana debe consumirse con moderación. Hay personas para las que su ingesta puede resultar especialmente inconveniente.

Quienes tienen gastritis, reflujo o úlceras deberían evitarlo sin supervisión profesional, ya que su acidez puede aumentar la irritación y agravar las molestias digestivas.

También deben consultar previamente quienes toman determinados medicamentos, entre ellos digoxina, furosemida o hidroclorotiazida. La combinación con estos fármacos podría disminuir los niveles de potasio en sangre y provocar debilidad muscular, calambres, parálisis o alteraciones del ritmo cardíaco.

Las personas con sensibilidad dental también deberían tener precaución. La acidez del vinagre puede debilitar el esmalte de los dientes.

Superalmiento y remedio casero. Foto: Pixabay.

¿Cómo tomarlo para reducir los riesgos?Si se decide incorporar vinagre de manzana después de las comidas, la recomendación incluida en la nota de origen es diluirlo siempre en agua, en lugar de ingerirlo directamente.

Además, ante la aparición de cualquier malestar, lo indicado es consultar con un profesional de la salud. El hecho de que se trate de un producto de uso cotidiano no significa que sea inocuo para todas las personas.

En base a El Universal/GDA