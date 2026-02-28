Pizza de papa sin harina: cómo hacer esta receta fácil y rápida en solo media hora

Para quienes quieren salir de la clásica muzza del sábado o no tienen harina, la pizza de papa sin harina aparece como una alternativa práctica y sabrosa. Esta receta fácil sustituye la masa tradicional por un puré compacto que se hornea hasta quedar firme, logrando una base diferente pero igualmente rendidora.

La pizza casera es un comodín en muchos hogares por su versatilidad y porque permite aprovechar lo que haya en la heladera. Sin embargo, preparar la masa con levado requiere tiempo. En esta versión, no hay que amasar ni esperar: en unos 30 minutos la comida puede estar pronta para servir.

Una base diferente, sin harina

La clave de la pizza de papa está en lograr un puré consistente que actúe como soporte. Al pasar por el horno, toma estructura y permite agregar los ingredientes clásicos por encima. Entre sus ventajas se destaca que no lleva harina de trigo, lo que puede resultar útil para quienes buscan reducir su consumo o simplemente resolver con lo que tienen a mano.

El resultado no es idéntico al de una pizza tradicional, pero conserva el formato y la posibilidad de sumar distintos toppings. Es una opción adaptable y rendidora para una cena rápida.

Pizza de papa Imagen creada por Chat GPT

Ingredientes para la pizza de papa sin harina



3 papas medianas

1 huevo

2 cucharadas de polenta

2 cucharadas de queso rallado

150 a 200 gramos de mozzarella

1 cebolla grande

Sal y pimienta a gusto

Orégano (opcional)

Un chorrito de aceite de oliva (opcional)

Paso a paso de la pizza de papa en media hora

Primero, hervir las papas peladas y cortadas en cubos en agua con sal durante 10 a 15 minutos, hasta que estén bien tiernas. Escurrir y pisar en caliente hasta obtener un puré firme.

Incorporar el huevo, la polenta, el queso rallado, sal y pimienta. Mezclar hasta integrar bien. Esta preparación será la base de la pizza sin harina.

Colocar la mezcla en una asadera apenas aceitada o con papel manteca y darle forma circular, de aproximadamente un centímetro de espesor. Compactar con una cuchara para que quede pareja.

Pizza de papa Imagen creada por Chat GPT

Llevar a horno precalentado a 200 °C durante unos 10 minutos, hasta que la base esté firme y levemente dorada en los bordes. Retirar, cubrir con la mozzarella y la cebolla cortada en pluma (puede saltearse antes si se prefiere más suave) y volver al horno entre 8 y 10 minutos, hasta que el queso se derrita y gratine.

La pizza de papa sin harina se puede completar con orégano, aceitunas, jamón o vegetales asados. Una propuesta simple, distinta y lista en media hora para variar el menú sin complicarse.

En base a El Tiempo/GDA