Descubrí cuáles son los efectos de tomar agua con clavo de olor y limón todos los días

El consumo diario de agua con clavo de olor y limón ganó popularidad en los últimos años como una bebida asociada con beneficios digestivos y propiedades antioxidantes. Sin embargo, los especialistas señalan que sus efectos pueden variar según la forma de preparación, la cantidad utilizada y las condiciones de salud de cada persona.

Un artículo publicado por ‘Medical News Today’ y revisado clínicamente por Natalie Butler, da cuenta de distintas investigaciones que analizaron las propiedades del clavo de olor y algunos de sus posibles efectos sobre el organismo.

Uno de los estudios citados evaluó un enjuague bucal herbal elaborado con clavo, albahaca y aceite de árbol de té. Según los resultados, la mezcla mostró efectos comparables a los de un enjuague comercial en la reducción de placa bacteriana y gingivitis. Además, ayudó a disminuir la cantidad de bacterias dañinas presentes en la boca, lo que sugiere que ciertos compuestos del clavo podrían contribuir al control de la inflamación oral.

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Los posibles efectos del agua con clavo de olor

El agua cumple un rol importante en el proceso digestivo, ya que favorece el tránsito intestinal, ayuda a absorber nutrientes y contribuye a mantener deposiciones regulares. Una hidratación adecuada también puede disminuir el riesgo de estreñimiento y otros problemas digestivos.

El clavo de olor contiene antioxidantes como sesquiterpenos, monoterpenos y compuestos fenólicos. Entre ellos se destaca el eugenol, una sustancia estudiada por sus propiedades antioxidantes y protectoras celulares.

Un estudio de 2021 citado en el informe comparó la capacidad antioxidante de 12 especias comunes y encontró que el clavo presentaba una de las mayores actividades para neutralizar radicales libres, moléculas relacionadas con daño celular e inflamación.

No obstante, especialistas aclaran que el agua de clavo probablemente contiene menores concentraciones de estos compuestos que los extractos concentrados o el clavo entero.

Investigaciones sobre glucosa, obesidad y cáncer

Algunos estudios en animales analizaron el efecto del clavo sobre la regulación de la glucosa. En experimentos realizados con ratones y ratas, investigadores observaron que ciertos componentes ayudaron a disminuir la resistencia a la insulina y mejoraron parámetros relacionados con la tolerancia a la glucosa.

Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones se realizaron en modelos animales, por lo que todavía se necesitan estudios en humanos para determinar si esos efectos pueden replicarse en personas.

También existen investigaciones de laboratorio sobre el extracto de clavo y diferentes tipos de células cancerígenas. Algunos experimentos encontraron que el extracto ralentizó el crecimiento de células de cáncer de colon y mama, además de favorecer la muerte celular en pruebas realizadas fuera del cuerpo humano.

Otros estudios en ratones analizaron la relación entre el clavo y la obesidad. Los animales que recibieron extracto de clavo presentaron menor acumulación de grasa corporal y hepática en comparación con grupos alimentados con dietas altas en grasas.

Qué aporta el limón y cuáles son los riesgos

El limón aporta vitamina C y compuestos antioxidantes, además de contribuir al sabor de la bebida. También puede estimular la producción de saliva y favorecer la hidratación.

Sin embargo, especialistas advierten que consumir bebidas ácidas de manera frecuente podría afectar el esmalte dental en algunas personas.

El Centro Nacional de Información Biotecnológica también señala que el clavo puede provocar irritación en la piel, los ojos y las vías respiratorias, además de posibles reacciones alérgicas. Asimismo, advierte que ingerir aceite de clavo en grandes cantidades puede resultar peligroso.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el clavo podría aumentar el riesgo de sangrado o interactuar con medicamentos anticoagulantes como la warfarina.

Por ese motivo, expertos recomiendan consultar con profesionales de la salud antes de incorporar remedios herbales o bebidas medicinales de forma habitual, especialmente en personas con enfermedades crónicas o que toman medicación.

En base a El Tiempo/GDA