Cómo hacer masa para hotcakes desde cero en casa fácil y esponjosa paso a paso

La masa para hotcakes no forma parte del recetario más clásico de Uruguay. Sin embargo, los hotcakes caseros —más altos y esponjosos— vienen ganando terreno en desayunos de fin de semana y meriendas especiales. Hacerlos desde cero es sencillo y permite lograr una textura aireada, con sabor suave y versátil para múltiples acompañamientos.

La receta de hotcakes apunta a una masa más densa, que crece en la sartén y queda mullida por dentro. La clave está en el equilibrio entre ingredientes secos y líquidos, y en el uso correcto de los leudantes.

¿Hotcakes o pancakes? Una diferencia sutil

En términos generales, hotcakes y pancakes refieren a la misma preparación. La cadena estadounidense The Original Pancake House explica que la variación responde sobre todo al uso regional del término.

No obstante, algunos sitios especializados en gastronomía, como Carolina Girl Cooks, señalan que los hotcakes esponjosos suelen incorporar un ingrediente ácido —como el buttermilk— que potencia la acción del bicarbonato y aporta mayor volumen. Esa combinación es la que da como resultado una miga más aireada y húmeda.

Ingredientes básicos para una masa equilibrada

La base de los hotcakes desde cero incluye harina común, azúcar, huevos, leche, manteca derretida y polvo de hornear. Algunas recetas suman también bicarbonato de sodio y una pizca de sal para realzar sabores.

Hotcakes Freepik

El agregado de buttermilk —o su versión casera, que se logra añadiendo jugo de limón o vinagre a la leche y dejándola reposar unos minutos— ayuda a obtener hotcakes caseros más tiernos. La reacción entre el ácido y el bicarbonato genera pequeñas burbujas que se expanden con el calor, dando altura y esponjosidad.

Un toque de extracto de vainilla completa el perfil aromático y refuerza ese carácter de desayuno reconfortante.

Paso a paso para lograr hotcakes bien esponjosos

La autora y bloguera gastronómica Sally McKenney, creadora de Sally’s Baking Addiction, propone un método simple para preparar masa para hotcakes en casa.

Primero se mezclan en un bol amplio los ingredientes secos: harina, azúcar, polvo de hornear, bicarbonato y sal. En otro recipiente se baten los huevos con la leche o buttermilk y la vainilla; luego se incorpora la manteca derretida, ya tibia.

Hotcakes Freepik

Ambas preparaciones se integran sin batir en exceso, apenas hasta que desaparezcan los grumos más notorios. Este detalle es importante para que los hotcakes esponjosos no queden duros.

En una sartén precalentada a fuego medio y apenas engrasada, se vierte aproximadamente un cuarto de taza de masa por unidad. Cuando aparecen burbujas en la superficie y los bordes se ven firmes, se da vuelta con espátula y se cocina un par de minutos más.

Servidos calientes, los hotcakes caseros admiten múltiples variantes: frutas frescas, miel, manteca, dulce de leche o incluso un toque salado. Una receta que, aunque no sea tradicional en Uruguay, se abre camino como opción práctica y rendidora para salir de la rutina.

En base a El Tiempo/GDA