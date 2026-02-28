TDAH adulto: el psicólogo David Mejía afirma que es la condición que más sufrimiento genera en terapia

El TDAH adulto es, según el psicólogo David Mejía, la condición de salud mental que más sufrimiento observa en su práctica clínica. El especialista, formado en terapia dialéctica conductual, sostiene que el trastorno por déficit de atención e hiperactividadtrastorno por déficit de atención e hiperactividad en la adultez suele pasar inadvertido durante años, generando un desgaste emocional acumulativo que impacta en la autoestima, el trabajo y los vínculos.

Mejía explicó públicamente que muchos pacientes llegan a consulta tras una larga cadena de diagnósticos erróneos, tratamientos que no dieron resultado y una sensación persistente de fracaso personal. En ese recorrido, la posibilidad de un diagnóstico de TDAH rara vez se plantea en primera instancia.

Impacto acumulado y culpa persistente

En la experiencia clínica de David Mejía, no siempre son los cuadros de depresión o ansiedad los que generan mayor nivel de padecimiento. Si bien atiende situaciones complejas —como adicciones o trastornos de la personalidad—, señala que el sufrimiento más profundo aparece en adultos con TDAH que han pasado años creyendo que sus dificultades obedecen a fallas de carácter.

La impuntualidad crónica, los olvidos frecuentes, la dificultad para sostener rutinas o terminar proyectos suelen interpretarse como desorganización o falta de esfuerzo. Esa lectura, según el especialista, instala sentimientos de culpa, vergüenza y frustración que se arrastran durante décadas.

Diagnósticos tardíos y fallas en la evaluación

Uno de los principales problemas, advierte Mejía, es el escaso reconocimiento del TDAH en adultos, incluso dentro del propio sistema de salud mental. No son pocos los casos en los que primero se etiqueta al paciente con trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, sin evaluar de manera específica la presencia de déficit atencional.

Cuarto desordenado. Foto de Archivo.

El resultado es un retraso en el acceso a tratamientos adecuados, lo que puede traducirse en deterioro del rendimiento laboral, conflictos en las relaciones personales y mayor inestabilidad emocional. El propio Mejía contó que recibió su diagnóstico a los 32 años, luego de haber transitado otras hipótesis clínicas que no explicaban del todo su cuadro.

Tratamiento y evidencia científica

En relación al abordaje, el psicólogo sostuvo que el tratamiento farmacológico para el TDAH adulto puede mostrar efectos en plazos más breves que otros psicofármacos, siempre bajo estricta supervisión médica. Algunos pacientes refieren mejoras en la concentración y en la capacidad de organización poco tiempo después de iniciar la medicación.

También mencionó investigaciones que asocian el tratamiento temprano en la infancia con cambios en áreas cerebrales vinculadas a la atención y el control de impulsos. Si bien estos hallazgos siguen en estudio, refuerzan la importancia de un diagnóstico oportuno y un abordaje integral.

Mujer habla en una sesión de terapia. Foto: Freepik.

Riesgos de no tratar el TDAH

El TDAH no tratado puede relacionarse con mayor impulsividad, dificultades en los vínculos, problemas legales, accidentes de tránsito y mayor riesgo de adicciones. A esto se suma el impacto subjetivo: años de autocrítica y sensación de inadecuación.

Por eso, el mensaje final del especialista es claro: ante la sospecha de déficit de atención en la adultez, es fundamental realizar una evaluación profesional específica. Un diagnóstico preciso no solo orienta el tratamiento, sino que también puede resignificar años de experiencias mal interpretadas y abrir la puerta a una mejor calidad de vida.

En base a El Tiempo/GDA