Qué se necesita para ser psicólogo hoy: la mirada de María José Soler, decana de la Universidad de Montevideo

En un contexto donde Uruguay vuelve a ser el país más feliz de Sudamérica según el World Happiness Report 2026, pero al mismo tiempo los niveles de satisfacción vital caen entre jóvenes en Occidente, surge la pregunta: ¿qué entendemos por bienestar hoy? María José Soler, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montevideo, lo entiende como “un modo estable de ser, pensar y actuar vinculado con las dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales de cada persona en su desarrollo integral”. Una definición que dialoga con la tensión cada vez más visible que existe entre las sociedades que reportan altos niveles de felicidad y las nuevas generaciones que experimentan más displacer.

Sobre esto, Soler trató como ineludible el displacer porque “necesariamente en la vida hay dolor y malestar, pero todo hacia un camino de crecimiento e integración”. Para aquellos que tienen vocación hacia la promoción del bienestar, la decana aseguró que es imprescindible profesionalizarse en los vínculos: “El vínculo es la base de una sanación. Si vas a trabajar con alguien para su crecimiento personal, tenés que establecer un vínculo saludable. Pero, a la vez, hay que tener un abordaje profesional basado en conocimientos teóricos y prácticos que permitan una ayuda eficaz”, explicó.

En este marco, la decana afirmó que la Universidad de Montevideo apunta a una formación que trascienda lo técnico y que promueva la maduración personal de cada alumno para adaptarse a los diferentes ámbitos de la psicología. “El saber tiene un componente de transformación personal, cognitivo de aprendizajes teóricos y experiencial de trabajo de campo. Todos estos saberes se integran poco a poco en el proceso evolutivo del pasaje del alumno por la Universidad”, expresó.

María José Soler, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Montevideo. Foto: Butiá Films.

A partir de este enfoque sobre el bienestar, atravesado por las problemáticas de salud mental que demandan una actualización permanente de las estrategias de abordaje de la psicología, Soler planteó que la formación debe estar puesta en la prevención y en que los alumnos puedan potenciar recursos de su personalidad para alcanzar la idoneidad profesional.

“Brindamos una formación en todos los ámbitos de la persona humana y siempre apuntando a la excelencia”, expresó la decana a la hora de caracterizar la Facultad de Psicología de la UM. Según dijo, se intenta acompañar a los estudiantes con estrategias que incorporan terapias actuales desde una mirada holística y contextual.

Una maestría innovadora

Esta perspectiva fue el puntapié para la creación de la Maestría en Terapias Contextuales y Contemporáneas que comenzó a dictarse en marzo de este año. Se trata de una formación que tiene como objetivo integrar modelos contemporáneos con espacios de supervisión clínica, seminarios y prácticas acompañadas. Además, tiene la particularidad de ofrecer dos trayectorias de formación, una para adultos y otra para niños y adolescentes, con la idea de focalizar el estudio en realidades distintas.

El programa de dos años de duración busca profundizar la formación clínica de los alumnos para que adquieran herramientas terapéuticas aplicables a la práctica profesional del psicólogo. Se centra en modelos actuales como la Terapia en Aceptación y Compromiso (ACT), propia de los modelos conductuales y cognitivos, y la Terapia Dialéctico Conductual (DBT), reconocida como una medida efectiva para la prevención del suicidio.

De acuerdo con Soler, esta propuesta de maestría ofrece a los alumnos una capacitación y una oportunidad única en el país. “No hay una oferta similar en Uruguay ni en Latinoamérica, con una amplia cantidad de profesionales extranjeros. Desde la Facultad de Psicología apuntamos a seguir creciendo, sobre todo en el área de posgrados con nuevas propuestas y en el área de prácticas con nuevos convenios para abrirse a la comunidad”, afirmó.