No es falta de interés ni timidez: la razón biológica y de lentes por la que sentís que salís mal en las fotos grupales

En reuniones familiares, cumpleaños, encuentros con amigos o celebraciones laborales, suele repetirse la misma escena: alguien propone una foto grupal y, mientras la mayoría posa frente a la cámara, hay quienes prefieren quedarse fuera de la imagen o encuentran alguna excusa para no aparecer.

A primera vista, esta conducta puede asociarse con timidez, inseguridad o falta de interés. Sin embargo, la psicología sostiene que el rechazo a las fotografías puede tener múltiples explicaciones y que, en muchos casos, está relacionado con la manera en que cada persona construye su autoimagen.

La autoimagen y el miedo al juicio

Foto: Pexels.

Los especialistas en salud mental explican que las personas con una autoimagen negativa o con un elevado nivel de autocrítica suelen sentirse incómodas cuando son fotografiadas. Esto ocurre porque temen que su apariencia no coincida con la imagen que tienen de sí mismas o con la que creen proyectar ante los demás.

A este factor se suma el miedo al juicio o a la evaluación de otras personas. En una época en la que las fotografías suelen compartirse en redes sociales y permanecer visibles durante mucho tiempo, muchas personas prefieren evitar esa exposición por temor a las comparaciones o a recibir críticas sobre su aspecto físico.

La explicación de un fotógrafo profesional

El fotógrafo profesional e influencer Willy García explicó, en un video publicado en su cuenta de Instagram, que el rechazo a las fotografías también puede estar relacionado con una experiencia negativa vivida anteriormente. Según señaló, muchas personas no rechazan la cámara en sí, sino la sensación que les genera verse retratadas.

El especialista sostiene que el cerebro puede asociar una fotografía con un recuerdo desagradable y generar una diferencia entre la imagen que una persona tiene de sí misma y la que observa en una foto. Este fenómeno se asemeja a lo que en psicología se conoce como una disonancia entre la autoimagen y la imagen percibida.

Willy García también destacó que existen factores técnicos propios de la fotografía que influyen en el resultado final. Según explicó, la cámara puede modificar la percepción de algunos rasgos faciales dependiendo del tipo de lente, además de reducir la sensación de profundidad.

A esto se suman otros elementos como la iluminación, el ángulo desde el que se toma la imagen, la postura corporal y el momento exacto en que se captura la fotografía. Por ese motivo, muchas personas suelen decir "yo salí mal en la foto" en lugar de considerar que fue la fotografía la que no logró representarlas de la mejor manera.

Foto: Commons.

No siempre es un problema de autoestima

Los especialistas coinciden en que evitar salir en las fotos no necesariamente refleja un problema de autoestima o un trastorno psicológico. En muchos casos, simplemente responde a una percepción personal influida por la autoimagen, experiencias previas, el contexto social o las características técnicas de la fotografía.

Comprender estos factores permite entender por qué algunas personas prefieren mantenerse detrás de la cámara y no delante de ella, sin que eso implique necesariamente falta de confianza o desinterés por compartir los momentos con los demás.