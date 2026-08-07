¿Manejás mejor que la mayoría? El estudio científico que demuestra por qué casi todos caemos en esta ilusión

Preguntar a un conductor si maneja mejor que el promedio suele arrojar una respuesta predecible: la mayoría está convencida de que sí. Aunque parezca una apreciación lógica desde la experiencia personal, la psicología lleva décadas estudiando este fenómeno y concluye que responde, en gran medida, a un sesgo cognitivo.

Diversas investigaciones muestran que las personas tienden a sobreestimar sus propias habilidades al volante, un fenómeno conocido como "efecto mejor que el promedio", que también aparece en otros ámbitos de la vida cotidiana.

Uno de los estudios más conocidos sobre este tema fue publicado en 1981 por el psicólogo sueco Ola Svenson en la revista científica Acta Psychologica. La investigación incluyó a 81 estudiantes estadounidenses y 80 participantes suecos, quienes debían comparar su habilidad y seguridad al conducir con la del resto del grupo.

Los resultados fueron llamativos:



Entre los estadounidenses, el 93 % afirmó conducir mejor que el promedio y el 88 % dijo ser más seguro que los demás.

Entre los suecos, el 69 % consideró que manejaba mejor que el promedio y el 77 % se calificó como más seguro.

Mujer conduce su auto con calma. Foto: Freepik.

Desde un punto de vista estadístico, esto es imposible: si todos se comparan con el mismo grupo, no puede haber una mayoría situada por encima del promedio. Los investigadores aclararon que el objetivo del estudio no era medir quién conducía mejor, sino analizar cómo las personas evalúan sus propias capacidades.

Más de 40 años más tarde, un equipo liderado por el investigador Gilad Feldman volvió a estudiar este fenómeno con una muestra de 1.203 participantes. Los resultados fueron prácticamente los mismos: la mayoría volvió a considerarse un conductor más hábil y más seguro que el promedio, independientemente del método utilizado para medir esa percepción. Estos hallazgos sugieren que la tendencia a sobrevalorar las propias habilidades al volante se mantiene de forma consistente a lo largo del tiempo.

Los psicólogos señalan varias razones que ayudan a explicar este fenómeno. Por un lado, conducir es una actividad que puede evaluarse desde criterios muy diferentes. Algunas personas consideran que un buen conductor es quien reacciona rápido; otras valoran la prudencia, la experiencia, el respeto por las normas o la capacidad para estacionar. Esa ambigüedad facilita que cada uno destaque precisamente el aspecto en el que cree desempeñarse mejor.

Además, interviene el llamado sesgo de autosuperación, una tendencia psicológica que lleva a las personas a valorar de forma especialmente positiva aquellas cualidades que consideran socialmente deseables. También influye el hecho de que cada conductor conoce el contexto de sus propios errores —por ejemplo, si tuvo una distracción puntual o una situación excepcional—, mientras que solo observa el resultado de los errores de los demás, lo que favorece evaluaciones diferentes de una misma conducta.

Algunos estudios publicados en la revista Accident Analysis & Prevention indican que muchas personas reconocen que otros podrían no compartir la elevada opinión que tienen sobre su forma de conducir. Sin embargo, ese reconocimiento no elimina el sesgo. Los investigadores advierten que sobreestimar las propias capacidades puede reducir la percepción del riesgo y favorecer conductas menos prudentes al volante.

Las investigaciones no sostienen que todas las personas conduzcan mal ni que nadie pueda estar por encima del promedio. Lo que muestran es que la mayoría tiende a ubicarse en ese grupo privilegiado al evaluar sus propias habilidades. Y, desde el punto de vista estadístico, eso simplemente no puede ocurrir al mismo tiempo.

Con base en El Tiempo/GDA