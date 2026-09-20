La experiencia como brújula: lo vivido también puede ayudarnos a tomar decisiones con mayor autonomía y confianza

Muchas veces vivimos prestando atención a nuestros conocimientos teóricos, pero tenemos presente que la práctica y los tropiezos dejan una huella que actúa como un faro realista frente a la incertidumbre.

El concepto de la vivencia como brújula fundamental se apoya en la idea de que el conocimiento adquirido mediante la acción directa supera con creces a cualquier saber abstracto.

Cuando nos enfrentamos a una encrucijada, la experiencia personal actúa como un filtro de máxima fiabilidad debido a varios factores clave:

• La vivencia propia deja una marca física y emocional imposible de replicar con la simple lectura o la escucha de consejos ajenos.

• A diferencia de las opiniones de terceros (que suelen estar sesgadas por intereses, percepciones subjetivas o expectativas ajenas), el resultado de una acción vivida es innegable.

• Tomar decisiones basadas en lo que ya hemos transitado disminuye el margen de error. Aunque cada contexto es único, el criterio forjado a través de los aciertos y tropiezos previos proporciona una base sólida de discernimiento.

Gracias a la autoevaluación y a nuestro recorrido podemos tomar decisiones conscientes y coherentes.

La experiencia.

Aunque nuestra experiencia es una herramienta valiosa, reconocer sus límites resulta crucial para no caer en la rigidez o el exceso de confianza. La vida se caracteriza por su dinamismo y constante cambio:

• Nuestra experiencia pasada ofrece un marco de referencia, pero no es infalible. Suponer que un escenario futuro se desarrollará exactamente igual que uno anterior ignora que las variables, el tiempo y las personas cambian.

Cuando las cosas se compliquen, agradecerás haber desarrollado tu resiliencia. Foto: Canva.

• La realidad es compleja y frecuentemente presenta situaciones totalmente nuevas que no encajan en los moldes del pasado. Confiar ciegamente en lo conocido puede impedir que veamos las particularidades de un desafío actual.

• Limitarnos únicamente a lo vivido puede volvernos prisioneros de nuestros precedentes, haciendo que interpretemos los nuevos eventos exclusivamente a través del filtro de viejos errores o éxitos.

Debemos mantener una actitud de apertura y humildad intelectual. La sabiduría consiste en usar el pasado como punto de partida.

Mayor certeza.

Nuestro conocimiento acumulado actúa como un ancla de estabilidad cuando nos enfrentamos a decisiones complejas. Aunque ningún escenario futuro es una copia exacta del pasado, el haber transitado caminos similares transforma el caos de lo desconocido en un terreno con coordenadas conocidas:

• Nuestros aciertos y tropiezos forjan un discernimiento más afinado. Este criterio nos permite filtrar el ruido externo y evaluar las opciones con mayor serenidad y perspectiva.

• Contar con referencias propias evita que caigamos en errores de novatos o en riesgos innecesarios que ya fueron experimentados. Al conocer las consecuencias reales de acciones pasadas, calibramos mejor los pasos siguientes.

• La experiencia nos otorga resiliencia. Saber que ya hemos salido adelante en situaciones difíciles o imprevistas reduce la ansiedad ante la falta de información, y nos permite actuar con mayor seguridad.

Una reducción de la incertidumbre nos brinda una base sólida y probada desde la cual tomar mejores decisiones.

La autonomía.

Nuestra autonomía en la edad adulta requiere que dejemos de actuar por mandato o imitación y nos regimos por nuestro entendimiento. Al validar las cosas a través de los hechos vividos desarrollamos un mapa mental auténtico que nos permite decidir, porque poseemos una referencia real de nuestras capacidades y límites.

Necesitamos blindarnos ante la manipulación, las promesas vacías o las expectativas sociales impuestas por terceros. El conocimiento adquirido mediante la experiencia actúa como un escudo protector: al haber transitado la realidad, poseemos un filtro que nos permite discernir entre discursos idealizados y hechos concretos.

Al utilizar el criterio forjado por las luces y las sombras de nuestro pasado, disminuimos el margen de error y gestionamos mejor el vértigo de lo desconocido. Esta reducción de la incerteza nos permite trazar rumbos con confianza, asumir riesgos calculados y actuar con independencia.

Estas ideas, desarrolladas por los especialistas, muestran que la autonomía adulta es el resultado de un recorrido validado por la experiencia, donde nos convertimos en autores y jueces responsables de nuestras propias elecciones.

Mujer ansiosa. Foto: Freepik.

El rol del cerebro.

El proceso de transitar vivencias, reconocer sus límites, reducir la incertidumbre y consolidar la autonomía adulta requiere un entramado de habilidades cognitivas:

• Extracción de patrones generales a partir de casos particulares y aplicación de principios lógicos o experiencias previas para anticipar consecuencias en situaciones nuevas.

• Análisis objetivo de la información, cuestionamiento a las opiniones o discursos externos y, fundamentalmente, reflexión sobre el propio pensamiento (evaluación de la forma en la que tomamos decisiones, reconocemos sesgos y aprendemos de los errores).

• Consideración de alternativas, cálculo de riesgos y elección de un curso de acción óptimo basándonos en evidencias empíricas y en el criterio acumulado.

• Cambio de enfoque, adaptación de estrategias previas cuando la realidad cambia y aceptación de que las respuestas del pasado no siempre sirven para los desafíos inéditos.

• Almacenamiento del archivo de las vivencias pasadas (logros y reveses), mientras retenemos y articulamos esa información en tiempo real para resolver el problema actual.

• Inclusión del plano afectivo con una base cognitiva profunda y gestión de la incertidumbre. Tolerancia de la frustración ante el error y conservación de la calma frente al riesgo sin que nos domine la ansiedad.