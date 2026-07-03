El término alemán que describe la alegría por la desgracia ajena y qué dice sobre tu nivel de autoestima

Es habitual que alguien esboce una sonrisa cuando una persona intenta colarse en una fila y es reprendida, o cuando alguien que suele mostrarse impecable comete un error delante de sus superiores. Aunque estas reacciones pueden parecer poco empáticas, la psicología explica que no necesariamente reflejan maldad o falta de compasión.

Este fenómeno recibe el nombre de Schadenfreude, un término alemán que hace referencia al placer por la desgracia ajena o a la satisfacción que experimenta una persona cuando otra atraviesa un fracaso, un tropiezo o una situación incómoda. Según los especialistas, se trata de una respuesta emocional inconsciente en la que intervienen distintos procesos psicológicos y biológicos.

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Las investigaciones indican que, en determinadas circunstancias, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor relacionado con la sensación de recompensa, el placer y el bienestar. Esta respuesta suele estar vinculada con la comparación social, un mecanismo mediante el cual las personas evalúan su propia situación en relación con la de los demás para recuperar una sensación de equilibrio emocional.

La psicología explica que este proceso responde a una lógica emocional sencilla: cuando una persona ha atravesado dificultades, puede experimentar cierto alivio al comprobar que otros también enfrentan problemas. Esa percepción genera una sensación momentánea de consuelo, aunque no implique necesariamente desear el sufrimiento ajeno.

No obstante, los especialistas destacan que quienes poseen una alta autoestima y mayores niveles de empatía suelen experimentar el Schadenfreude con menor intensidad o menor frecuencia, ya que tienden a comprender mejor las emociones y el sufrimiento de los demás.

Otro aspecto que influye en este fenómeno es el sentido de justicia. Cuando alguien ha mantenido conductas consideradas negativas o perjudiciales de forma reiterada, muchas personas interpretan que un revés o una consecuencia desfavorable constituye una especie de castigo merecido. En estos casos, la satisfacción no suele percibirse como un acto de crueldad, sino como una forma de restablecer el equilibrio moral.

Desde la psicología se aclara que sentir ocasionalmente este tipo de emociones forma parte del comportamiento humano y, por sí solo, no representa un trastorno. La diferencia radica en que ese sentimiento no vaya acompañado del deseo deliberado de provocar daño físico o daño emocional a otra persona.

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Para reducir la aparición del Schadenfreude, los expertos recomiendan fortalecer la empatía y desarrollar una mayor capacidad de ponerse en el lugar del otro. Reflexionar sobre cómo se sentiría uno mismo si fuera quien atraviesa esa situación desfavorable puede ayudar a disminuir este tipo de reacciones.

Asimismo, los psicólogos aconsejan centrar la atención en los propios objetivos personales, los proyectos y el crecimiento individual, en lugar de compararse constantemente con quienes nos rodean. De esta manera, la satisfacción pasajera que puede generar la desgracia ajena pierde fuerza rápidamente y deja de influir sobre el bienestar emocional y las relaciones con los demás.