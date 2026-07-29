El hábito sencillo que reduce el sufrimiento y cambia nuestra mirada sobre la vida, según experto

Para el conferencista y especialista en desarrollo personal Tony Robbins, la forma en que dirigimos nuestra atención influye directamente en nuestro bienestar emocional. Según plantea, cuando el foco permanece centrado exclusivamente en uno mismo, es más probable que aparezcan el malestar, la frustración y el sufrimiento.

En una de sus charlas motivacionales, Robbins sostuvo que la mente humana tiene una tendencia natural a detectar problemas, carencias o amenazas. Cuando esa inclinación se combina con una mirada excesivamente centrada en el propio ego, explicó, el resultado suele ser una mayor sensación de insatisfacción.

"Solo hay una razón por la que sufrís. Estás enfocado en vos mismo", afirmó durante la exposición.

El autor aclaró que todas las personas pueden actuar de manera egoísta en determinados momentos y que esa característica forma parte de la naturaleza humana. Sin embargo, considera que permanecer constantemente atrapados en esa perspectiva alimenta las emociones negativas.

Mujer respirando en calma. Foto: Freepik.

Según su visión, cuanto más se concentra una persona en sus propios problemas, expectativas o frustraciones, más difícil le resulta salir del círculo del sufrimiento.

Frente a ese mecanismo, Robbins propone una herramienta sencilla: cultivar la gratitud. A su entender, agradecer obliga a desplazar la atención desde uno mismo hacia aquello que sí funciona, hacia las personas que nos rodean o hacia los aspectos positivos de la propia vida. "No podés sufrir y ser agradecido al mismo tiempo", expresó.

Otro de los conceptos que desarrolla Robbins es el peso que tienen las expectativas sobre el bienestar. Según explica, muchas veces el malestar aparece porque la realidad no coincide con aquello que esperamos que ocurra. Por eso propone reemplazar parte de esas expectativas por una actitud de mayor agradecimiento.

En su opinión, ese cambio de enfoque puede generar una transformación emocional inmediata, ya que invita a valorar lo que ya está presente en lugar de concentrarse únicamente en aquello que falta. "¿Querés transformar tu alegría ahora mismo? Cambiá tus expectativas por gratitud y tendrás una vida completamente nueva", concluyó.

Con base en La Nación/GDA