Denzel Washington: “La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda, ganas. La tercera, devuelves”

Denzel Washington, reconocido actor ganador de dos premios Oscar y protagonista de éxitos como "Tiempos de gloria", "Malcolm X" y "Gladiador 2", reflexionó sobre las etapas que atraviesa una persona durante su vida: aprender, ganar y devolver.

Durante una entrevista para el Gladiador 2, dirigida por Ridley Scott, el artista destacó cómo estas fases forman un ciclo vital fundamental para encontrar el rumbo correcto en medio de un contexto contemporáneo acelerado y lleno de distractores.

El origen de la regla de las tres etapas y su vínculo con la filantropía

Washington criticó el uso excesivo de las redes sociales, destacando la necesidad de desconectarse para poder aprender, leer, mejorar y mantener la concentración necesaria para el crecimiento personal y profesional.

Esta idea acompañó su célebre frase, inspirada en el inversor y filántropo Arthur Rock: "La primera parte de tu vida, aprendes. La segunda parte, ganas. La tercera parte, devuelves".

Una explicación de cada fase vital

Según Denzel Washington, cada etapa tiene su significado especial y corresponde a distintos momentos de la vida que todos transitan:



La primera etapa corresponde a la juventud y formación, donde el foco está en adquirir conocimientos y habilidades .

. La segunda etapa implica consolidarse en el ámbito profesional y acumular logros y capital.

La tercera etapa hace referencia a la plenitud y la filantropía, la cual cobra relevancia al devolver a la sociedad lo recibido, a través de mentorías y apoyo a nuevas generaciones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.