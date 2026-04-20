Crimen de Ángel: fallas del sistema y alertas ignoradas en una restitución que terminó en tragedia

Ángel tenía cuatro años. Cuatro. Vivía en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Argentina.

A esa edad, el mundo todavía debería ser un lugar seguro. Un lugar donde el miedo no tenga forma, donde el dolor no tenga nombre, donde el cuerpo no aprenda tan temprano lo que es sobrevivir. Ángel no murió en un accidente. No fue una fatalidad. No fue “algo que NO se pudo prever”. Murió después de recibir, al menos, veinte golpes en la cabeza.

Murió dentro de un sistema que, paso a paso, lo fue dejando solo.

Porque lo verdaderamente perturbador de este caso no es únicamente la violencia (que ya de por sí es insoportable) sino la secuencia de decisiones, omisiones y validaciones que la hicieron posible.

Ángel no estaba ahí por azar. Estaba ahí porque alguien decidió que debía estar ahí. Porque alguien, en algún escritorio, en algún expediente, creyó que lo mejor era devolverlo a su origen. Como si el origen garantizara amor. Como si el lazo biológico fuera suficiente. Como si la historia no importara.

Hay algo profundamente incómodo en este tipo de historias: nos obligan a abandonar la fantasía de que el peligro siempre viene de afuera. A veces, el peligro tiene nombre, vínculo y legitimidad.

La madre biológica había abandonado a Ángel cuando era bebé. Durante años, su figura de cuidado fue otra: su padre y la pareja de su padre. Sin embargo, en algún momento, el sistema judicial consideró que era momento de “restituir el vínculo”.Palabras técnicamente correctas. Clínicamente peligrosas.

Porque no toda madre es materna. Y no todo vínculo biológico es un vínculo seguro. Hay madres que no pueden maternar. Hay adultos que no están en condiciones de cuidar. Y hay niños que pagan el precio de esa negación.

Desde la psicología sabemos que la parentalidad no es un dato biológico: es una función.

Implica capacidad de empatía, regulación emocional, lectura de necesidades, tolerancia a la frustración.

Cuando esa función está dañada (por rasgos de personalidad, historia traumática o déficit en la empatía) el niño deja de ser sujeto para convertirse en objeto. Un objeto que molesta. Que interrumpe. Que frustra.

Y ahí aparece lo más inquietante: la violencia no siempre es explosiva. A veces es progresiva. Escala. Se naturaliza. Se vuelve cotidiana. Hasta que mata.

Pero si esta historia fuera solo sobre una madre violenta, sería más fácil de procesar. El problema es que no lo es.

Ángel López, niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia. Foto: La Nación/GDA.

Es también la historia de un sistema que evaluó, diagnosticó y recomendó. De equipos técnicos que avalaron. De decisiones judiciales que priorizaron el derecho del adulto por sobre la seguridad del niño.

Porque Ángel no volvió solo. Volvió con un expediente. Un expediente que decía que era posible.

Pero hay algo más que, como sociedad, seguimos sin escuchar lo suficiente: los niños hablan. No siempre con palabras. A veces con el cuerpo. Con el rechazo. Con el llanto. Con ese “no quiero ir” que tantas veces se minimiza, se corrige o se obliga.

Y ahí es donde empieza otro tipo de violencia. Porque forzar a un niño a vincularse con quien no quiere, sin preguntarnos por qué, no es neutral. Es desoír una señal. Y en la clínica sabemos que cuando un niño rechaza de manera persistente a un adulto, no es capricho. Es información.

En neuropsicología hay un concepto clave: ceguera contextual. Es cuando se analizan variables de manera aislada, sin integrar el contexto real en el que ocurren. Eso pasa muchas veces en los sistemas de protección: se evalúa el discurso, pero no la coherencia, se evalúa la intención, pero no la historia, se evalúa el derecho, pero no el riesgo. Y en esa fragmentación, el niño queda expuesto.

Hay algo más que se repite en estos casos, y que ya vimos, dolorosamente, en el caso de Caso Lucio Dupuy: la insistencia en sostener vínculos que, en la práctica, son dañinos. Como si el mandato de “la madre es irremplazable” pesara más que la evidencia. Como si reconocer que una madre puede ser peligrosa fuera, todavía, algo que el sistema no termina de tolerar.

Ahora bien, ¿qué perfiles psicológicos podemos pensar en este entramado? Sin caer en diagnósticos simplistas, hay rasgos que suelen aparecer:



Déficit empático severo: incapacidad de registrar el dolor del otro. Impulsividad y desregulación emocional: respuestas violentas ante estímulos mínimos. Externalización de la culpa: el niño “provoca”, “molesta”, “es el problema”. Vínculos instrumentales: el hijo no es un sujeto, es un elemento dentro de una dinámica de poder. Un trofeo. “Se lo voy a sacar al padre”

Pero hay otro perfil menos visible: el del sistema: Un sistema que muchas veces opera desde la burocracia emocional. Donde el protocolo reemplaza al criterio. Y donde la responsabilidad se diluye entre firmas.

La pregunta incómoda no es qué pasó con esa madre. La pregunta es: ¿qué pasó con todos los demás?, ¿Quién evaluó?, ¿Qué se observó y qué no?, ¿Dónde estuvieron las alertas?, ¿Quién decidió que el riesgo era tolerable?

Ángel López, niño de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia. Foto: La Nación/GDA.

Porque cuando un niño muere así, nunca es un hecho aislado. Es un fallo en cadena.

Nos cuesta aceptar que hay vínculos que no deben ser restituidos. Que hay historias que no se reparan con encuentros supervisados. Que hay adultos que no están en condiciones de cuidar. Y mientras insistimos en esa ilusión, los chicos quedan en el medio. En el peor de los casos, como Ángel, quedan solos frente a su propio agresor, con el aval del sistema.

Quizás lo más honesto, y lo más doloroso, sea decir esto: Ángel no murió solo por los golpes. Murió también por la suma de decisiones que hicieron posible que esos golpes ocurrieran. Y eso nos incluye a todos.

Porque proteger a un niño no es solo intervenir cuando hay daño. Es anticiparse. Es poder leer entre líneas. Es detectar lo que no se dice. Es darle valor a esas pequeñas señales que, muchas veces, son las más importantes.

Como un “no quiero ir”. Como un cuerpo que se tensa. Como un silencio que aparece donde antes había espontaneidad. Denunciar cuando sé que una vecina o vecino golpea a su hijo o hija. No naturalizar los

“correctivos” o “coscorrones”.

Hay historias que no se reparan. Hay infancias que no tienen segunda oportunidad. Y hay voces, pequeñas, frágiles, que no estamos sabiendo escuchar. Quizás por eso este caso duele tanto. Porque no es solo la violencia. Es la sensación de que algo habló y nadie escuchó. Ángel tenía cuatro años. Y hoy su nombre nos duele. Pero el desafío no es recordarlo. El desafío es aprender a escuchar antes.

Porque cuando un niño habla, aunque no tenga palabras, si no lo escuchamos, el silencio también es nuestro. Porque un sistema no falla de golpe. Falla de a poco. Hasta que un día, ya es demasiado tarde.