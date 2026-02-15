Caballo de Fuego 2026 y su energía transformadora para impulsar cambios y proyectos en tu hogar

Este año, de acuerdo al horóscopo chino, nos influenciará la energía del caballo de fuego. Si bien el año nuevo comenzará el 17 de febrero, esta energía de impulsividad y vitalidad ya está haciéndose sentir en nosotros y nuestros espacios.

El año del caballo de fuego será un período de cambios intensos, marcado por la energía del fuego que traerá revelaciones, transformaciones y un impulso para concretar proyectos.

Elemento

El fuego, por sus características, nos trae una energía purificadora donde lo oculto saldrá a la luz, intensificando la búsqueda de la verdad. Esto se verá relejado en el afán de reencontrarnos con nuestra esencia, con lo que realmente sentimos y decidimos vivir.

Como todo fuego, su llama no es estable sino que se aviva o se apaga según como la sepamos controlar. Algo muy importante en este período de 2026, es saber medir el ímpetu, saber dominar la energía que vamos a estar moviendo.

Animal

El caballo, por sus características, nos traerá una energía apasionada y creativa. Junto al fuego que lo acompaña se torna un año especialmente intenso, dinámico y difícil de controlar. El caballo es audaz, vigoroso y fuerte, lo que nos impulsa a comenzar o ejecutar eso que venimos pensando hace mucho tiempo.

Son tiempos de inicios, de transformación y de gran éxito para quienes sepan dominar a la perfección esta energía arrolladora.

Año del Caballo de Fuego en el horóscopo chino. Foto: Canva.

Herramientas

En 2026, el sector norte de tu hogar u oficina se verá favorecido por su asociación con el elemento Fuego. Esta zona dentro del mapa energético del feng shui, representa la fama y la autoestima.

Por lo tanto, te dejo algunos consejos para este año:

- Activa la zona Norte de tu casa con color verde y elementos madera. Elimina el desorden en esta zona y colócale un amuleto rojo con tus pedidos de prosperidad.

- Controla la energía del sector Sur de tu hogar, ya que esta representa el agua y contrasta con el elemento fuego de este año. No sobrecargues ni sobre actives esta área, ya que esto generará una energía turbulenta en tu hogar. Evita este año fuentes de agua, espejos y metales en esta zona.

- Activa el sector Noreste de tu hogar, que representa la prosperidad. El sector noreste está vinculado a la riqueza y la abundancia, y se rige por el elemento Madera. El agua es el elemento que alimenta esta madera, por lo cual la fuente de agua debe colocarse aquí este año, para así tener siempre esta madera activada que alimentará el fuego del 2026.

Caballo de fuego horóscopo chino Foto: Pexels

- También es beneficioso activar el sector de los proyectos que se encuentra en el Oeste de tu hogar. Esta zona esta regida por el elemento Metal y lo que la activa es el elemento Tierra. Para esto, debes colocar elementos de barro, cerámica o telares, colores mostaza, amarillos, naranjas claros o terracota.

Recibe este nuevo ciclo con un hogar renovado y limpio de negatividades. Realiza una limpieza energética antes del día 17 de febrero, incorpora alguno de estos nuevos elementos mencionados anteriormente.

Acompaña este día especial con aromas en tus espacios, puedes usar canela, sándalo, albaca o limón. ¡Prende una vela blanca o de miel y enfócate en tus metas de 2026!