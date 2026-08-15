Paseos en familia y sugerencias para celebrar el día de la niñez

Virginia de @paseos_en_familia

Al igual que sucede con otras celebraciones, cada año se suman más propuestas lúdicas, culturales y de entretenimiento para convocar a los pequeños en su día, para que además de abrir regalos, puedan disfrutar de una experiencia en familia. Por eso hemos recopilado algunas propuestas gratuitas y de bajo costo en distintos puntos del país, para festejar y compartir este día tan especial.

Espacios al aire libre, plazas y parques

En el Centro de Montevideo, la Avenida 18 de Julio se convertirá en peatonal y recibirá al público con juegos, actividades, música, talleres de cocina saludables y propuestas artísticas. Será de 11 a 16 horas entre las Plazas Cagancha y Fabini (o del Entrevero).

En el Parque Capurro, el sábado de 12 a 16 horas se hará una Kermés en la que participarán grupos scouts, comparsas, estatuas vivientes y payasos. También habrá inflables, juegos, maquillaje artístico, comidas y bebidas. La entrada es libre y se podrá donar juguetes y alimentos.

El sábado de 13 a 17 horas en el Prado (Av. Vaz Ferreira y Carlos Brussa) habrá espectáculos musicales como el show de Letu Ruibal y el Coro Giraluna, entre otros artistas. Se podrá jugar en estaciones deportivas y rincones temáticos con propuestas de juegos del mundo. La entrada es libre.

El sábado desde las 14 horas también se celebrará en el Parque de los Fogones (Av. Millán 5109). La propuesta reúne actuaciones de murgas, juegos, show de magia, maquillaje, yoga, arquería, candombe y más sorpresas. El domingo en el Hipódromo de Maroñas, con la entrada al predio, se podrá disfrutar de juegos e inflables para los más chicos.

La Granja San Gerardo Melilla, ubicada en la zona oeste de Montevideo, recibirá a las familias con su tradicional propuesta de recorrido guiado, interacción con los animales. También sumará para la ocasión, un show de burbujas. Estará abierta sábado y domingo desde las 11 horas y el costo de la entrada es de $ 350.

En Ciudad de la Costa, el Parque Roosevelt, además de las zonas de picnic y juego libre habituales, estará celebrando con una propuesta aventurera: por un ticket de $920 se podrá tirarse en tirolesa sobre el lago, pasear en tren y merendar en el parador. La promoción estará vigente durante el sábado y el domingo.

En el interior del país, se destaca la propuesta para el domingo, del EcoParque Tálice, en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores. Con la entrada a la reserva, los más chicos podrán hacer una cacería de chocolates, en la que además podrán disfrutar de juegos, circo y otras sorpresas.

El Municipio de Piriápolis organizará la 42º Fiesta de la Niñez, denominada en esta edición “Guardianes de la fauna”. La cita es el domingo, en el predio ferial de la ciudad, desde las 14 horas, con entrada libre. La invitación es pasar una tarde llena de juegos, actividades y sorpresas para toda la familia.

Tambien en Piriápolis, en el Parque AEBU, el sábado de 12 a 17 horas se celebrará con actividades gratuitas para todas las edades. Actuarán Gonzalo Brown y Melania D´acosta, con canciones, juegos y música para primera infancia. Habrá además circo, arte, juegos y cantina.

En Punta Ballena, el domingo se podrá celebrar de una manera diferente: en el Arboretum Lussich se le dará a cada niña o niño un mapa para ingresar al bosque y participar de una búsqueda de un tesoro natural. La entrada es libre.

Propuestas techadas

El Espacio Modelo de Montevideo celebrará a las infancias con una propuesta de doble jornada que incluye circo, talleres, deporte, libros, música y shows. El sábado la propuesta será “Entre libros y canciones” que vincula la musica infantil con historias y cuentos. A las 15 horas podra disfrutarse de presentaciones literarias y musicales con la participación de Samantha Navarro, Martin Duarte y el Gato Renato, y los Hermanos Lagos, con la conducción de Manu Da Silveira. El domingo, desde las 11 horas habrá deportes, talleres creativos, maquillaje artístico entre otras opciones para los mas chicos. A las 15 horas tocará la banda del Gato Renato y cerrará la jornada con la presentación de Los Rockolis a las 17:30. La entrada es libre y para todo público.

En el Ateneo de Montevideo se organizará un festival infantil, en el que se propone la creación de un mundo de fantasía vinculado a los castillos. Habrá arquería y un mercado temático, así como espacios de juego libre y propuestas lúdicas. Será el sábado de 11 a 16 horas y la entrada es gratuita si se lleva un juguete para donar.

En la zona del Mercado del Puerto, el sábado de 14 a 16 horas habrá un evento especial para niños y adolescentes, quienes podrán crear un personaje de madera articulado. La actividad es gratuita y se enmarca en las propuestas de Sábados en Ciudad Vieja. Yacaré 1595 esq. Rambla.

En Punta Gorda, el Club Náutico recibirá a los más chicos con una gran feria de juegos inflables y deportes, el domingo de 16 a 19 horas, cerrando la jornada con un show artístico. El evento es para socios y no socios y para entrar deberá llevarse un alimento no perecedero.

Museos y espacios culturales

La Fundación BROU se suma también a las celebraciones el día sábado y recibirá a las familias desde las 10 de la mañana con juegos y propuestas lúdicas, en la sede de Ciudad Vieja. La entrada no tiene costo. Cerca de allí, otra propuesta de interés para los niños y niñas es la visita didáctica al Museo El Juguetero. Para esta ocasión se ofrecerá el sábado a las 14:30 horas, una demostración de juguetes con merienda incluida. El costo es de $300 hasta 11 años y $400 a partir de 12.

Por su parte Espacio Ciencia ubicado en el LATU, abrirá el sábado como todos los sábados, pero sumará algunas propuestas especiales. Las entradas cuestan $ 420, se adquieren únicamente en Abitab y existe la posibilidad de comprar 2x1. El Museo Nacional de Antropologia invita a participar de un taller de vasijas de arcilla con técnicas ancestrales, el sábado a las 11 horas. El taller no tiene costo pero hay que inscribirse previamente. La actividad está dirigida a duplas de un menor y un mayor.

Cine infantil

Desde principios de agosto, se está desarrollando el Festival Internacional de Cine para Niñas y Niños “Divercine”, que este fin de semana suma varias propuestas en distintas salas y departamentos del país. La mayoría de las funciones son gratuitas. Puede verse la programación completa en el sitio web del festival.

Actividades en librerías infantiles

Pocho Kids celebrará el sábado el primer año de su librería infantil y durante toda la jornada recibirá autores de libros, que contarán cuentos para las familias. Las puertas se abrirán a las 10 de la mañana con propuestas de juegos de mesa, actividades y sorpresas, con entrada libre, en Juan Paullier y Brandzen.

Oso Libros propone compartir un día de juegos, historias, títeres y ciencia con la presencia de fósiles de megafauna. La propuesta es sin costo pero requiere inscripción previa y va desde las 11 horas, en Chiavari 2925.

En la biblioteca del Centro Cultural Shangrilá de Ciudad de La Costa, el sábado a las 11:30 horas, se presentará el libro “El Señor Chamipiñon: una desgracia con suerte” de Eugenia Chanes y Luna Urrutia. La narración será mediante teatro Kamishibai, la actividad es gratuita, y está dirigida a niños y familias.

Mercados y Centros comerciales

Por su parte los mercados también recibirán a las familias en este día especial. En Estación Atlántida, se hará una actividad gratuita en el Mercado de Cercanía, en la que niñas y niños junto a sus familias, podrán construir, experimentar y crear con materiales naturales. La propuesta se llama “Nidos y Ranchos” y será el sábado desde las 10 de la mañana. En Mercado Ferrando de Montevideo, el domingo de 13 a 15 horas se abre el juego. Los más chicos tendrán disponible maquillaje artístico y globos para jugar.

La Unidad Agroalimentaria (UAM) espera a las familias en el Mercado Polivalente (Nave C) con una feria de emprendimientos y paseo de compras artesanales para los más chicos. Será el sábado de 10 a 14 horas.

Los centros comerciales y shoppings también se suman a la celebración y esperarán a los chicos con personajes, juegos y sorpresas. En Las Piedras la propuesta es la del castillo encantando que podrán visitar todo el fin de semana de 13 a 20:45 horas. El domingo habrá un show de magia desde las 15 horas. En Tres Cruces el domingo se podra disfrutar de un show de circo con La Colgadera, a las 15:30 horas y mas tarde un show de magia. Además, todo el día, se realizará la muestra de ganadores de “Pequeños talentos” y de 15 a 17 horas habra globología y sorpresas.

Tampoco faltan las propuestas solidarias para este fin de semana. El domingo, en el Club de Pesca Ramírez, de 11:30 a 15:30 horas, la Fundación Alvarez Caldeyro Barcia organiza su actividad más importante del año: “La gran lentejada”. En esta quinta edición ofrecerán a los más chicos, juegos y espacios de diversión. La entrada sale $ 400 y lo recaudado se destinará a programas y proyectos solidarios.

Próximos fines de semana

En lo que respecta a los próximos dos fines de semana de agosto, ya se han anunciado algunas celebraciones, todas con entrada libre. El sábado 22 el EcoParque Idea Vilariño ubicado en Malvin, festejará sus primeros cinco años, y de 14 a 17 horas esperará a las familias con estaciones deportivas y lúdicas, talleres artísticos y un show de circo.El domingo 23 en el Anfiteatro Canario Luna, en la zona del Antel Arena, se presentará Ruperto Rocanrol a las 16 horas, un show que promete no solo música sino también alegría, diversión y la impronta caracteristica de Roy Berocay e hijos. En tanto el domingo 29 la Plaza Ituzaingó, en Buceo, celebra el mes de las infancias a puro juego. Desde las 14 horas habrá búsqueda del tesoro, show de títeres y diversas propuestas lúdicas.

En Paseos en Familia pensamos que lo más valioso de la infancia, es el tiempo compartido en familia. Y más allá de los regalos materiales que reciban en su día, creemos que lo más importante no se compra. Por el contrario, el verdadero tesoro está en los momentos y experiencias que vivimos juntos. Si quieren unirse a la comunidad de juegos y paseos más grande de Uruguay pueden sumarse de forma gratuita en @paseos_en_familia y ver mas opciones en www.paseosenfamilia.uy