El 27 y 28 de marzo Piriápolis será sede de la clasificatoria americana al World Paella Day
El Argentino Hotel será sede de la competencia que definirá al representante regional rumbo a la final en Valencia, con participación de cocineros uruguayos y del continente.
El Argentino Hotel de Piriápolis será sede, los días 27 y 28 de marzo, de la clasificación continental para las Américas del World Paella Day, cuya final se realizará el 20 de setiembre en Valencia.
Según informa la Intendencia de Maldonado, la competencia reunirá a chefs profesionales que cocinarán bajo un formato y estándares definidos, evaluados por un jurado especializado que tendrá en cuenta aspectos como el sabor, la textura, el punto de cocción y el tradicional “socarrat”. De esta instancia surgirá un único ganador, que representará a su país en la final en España.
El certamen forma parte de una red de clasificatorias internacionales que también se desarrollan en ciudades de América, Europa y Asia. En el caso de Piriápolis, el jueves 27 competirán 12 cocineros uruguayos, de los cuales seis avanzarán a la segunda jornada del viernes 28, donde se enfrentarán a otros 12 participantes del continente.
Quienes lleguen a la final en Valencia accederán además a una experiencia gastronómica y cultural vinculada al origen del plato, que incluye recorridos por la huerta valenciana, los arrozales de L’Albufera y el entorno mediterráneo.
La realización de esta etapa en Piriápolis se enmarca en la tradición local de la Paella Gigante, que comenzó en 1998 y llegó a convocar a más de 10.000 personas. Este año, el balneario celebrará la 27ª edición de su fiesta, con el apoyo de la Intendencia de Maldonado y el Municipio de Piriápolis.
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