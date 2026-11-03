De YouTuber a empresario: Fabri Lemus creó ViajareSIM y desafía al roaming tradicional

Durante años, Fabri Lemus compartió sus viajes en YouTube. Recorrer destinos, producir contenido y mantenerse conectado eran parte de su rutina. Esa experiencia también le permitió identificar una necesidad que comparte con muchos viajeros: tener internet al llegar a otro país, sin depender de encontrar una red WiFi o comprar un chip local.

De allí surgió ViajareSIM, la empresa que fundó hace dos años y que abrió una nueva etapa en su trayectoria. Con planes de internet ilimitado en el exterior, el emprendimiento busca acercar la tecnología eSIM a quienes quieren organizar su conexión antes de salir de Uruguay.

“Se puede dejar el internet resuelto antes de viajar, igual que se deja resuelto un hotel, un vuelo o un seguro”, señaló Lemus.

Un emprendimiento de una necesidad

Turista saca una foto de su viaje

Los recorridos junto a su pareja, Rochi Gago, lo familiarizaron con situaciones en las que el celular se vuelve una herramienta clave: consultar un mapa en una ciudad desconocida, reorganizar un traslado, acceder a una reserva o comunicarse ante un imprevisto.

Convertir esa experiencia en un servicio implicó pasar de contar sus viajes a desarrollar una empresa propia. El desafío también incluye explicar una tecnología que, para parte del público, todavía es nueva e incipiente en Uruguay. Un eSIM es una SIM digital que permite instalar un plan de datos en un teléfono compatible sin colocar una tarjeta física. Así, el usuario puede mantener su chip habitual y seguir utilizando WhatsApp con el mismo número.

La propuesta de ViajareSIM permite contratar el plan antes de viajar y dejar preparada la conexión para el destino. El costo es otro de sus atractivos, ya que según el destino, la duración del viaje y las condiciones del servicio de cada operador, puede ser una alternativa más económica que el roaming tradicional.

Atención online 24/7

Además de los planes de internet ilimitado, la empresa ofrece atención por WhatsApp a cargo de personas y no bots, las 24 horas y los siete días de la semana. Ese acompañamiento abarca tanto las consultas previas a la compra como la instalación de la eSIM y las dudas que puedan surgir durante el viaje.

Para Lemus, ese respaldo ocupa un lugar central en el servicio que ofrece la propuesta. La facilidad de contratar online debe ir acompañada de una respuesta cuando el usuario la necesita, especialmente si está en otro país, explicó.

“Nosotros no sentimos que vendemos solo internet. Vendemos tranquilidad, seguridad y despreocupación. Queremos que la persona viaje, disfrute y no tenga que pensar cuánto internet está gastando ni cuánto le va a llegar de roaming a fin de mes”, explicó.

La compra se realiza en el sitio web de ViajareSIM, donde se selecciona el destino y la duración del plan. Luego, el usuario recibe las instrucciones para instalarlo. Antes de contratar, debe verificar que su teléfono sea compatible con eSIM y esté liberado.

Para el creador de contenido, la nueva faceta empresarial parte de algo que conoce bien: lo que ocurre durante un viaje. La diferencia es que ahora, además de compartir sus recorridos, trabaja sobre herramientas que pueden facilitar los viajes de otros.

“Buscamos convertir una solución tecnológica en un paso sencillo de los preparativos del viaje. Para los uruguayos que todavía no la probaron, los invito a conocer una alternativa que permite llegar con menos preocupación y más tiempo para disfrutar”, concluyó.

