Conaprole sigue pisando fuerte en el mercado de yogures y lanza nuevos productos proteicos

La línea +Proteína de Conaprole incorpora un nuevo producto: además de la leche y el yogur de frutilla, ambos en envase de 1lt, se suma ahora el nuevo yogur individual sabor frutilla de 185g.

Este yogur contiene 15g de proteína, un aporte significativo para las rutinas de entrenamiento, recomendado para consumirse antes o después de hacer ejercicio.

“Estamos convencidos de que el mercado va hacia la proteína. Los consumidores nos exigen productos que puedan incorporar a sus rutinas, que les signifiquen un aporte funcional importante y que, a su vez, se caractericen por su buen sabor, algo innegociable para el consumidor de Conaprole”, sostuvo Gabriel Valdés, CEO de la Cooperativa.

“Menos excusas, más proteínas” es el concepto de campaña que utiliza la empresa para motivar la compra de su línea +Proteína, ahora renovada con su nuevo yogur individual que resulta práctico y cómodo. Además, el nuevo producto de Conaprole no tiene azúcares agregados y cuenta con el sello de la Asociación de Diabéticos del Uruguay.

Conaprole también lanzó su nuevo yogur griego en dos variantes: con y sin azúcar.

Nuevo Yogur Griego de Conaprole

La compañía lo denomina el primer yogur “greco uruguayo” de Conaprole, haciendo un guiño al tradicional nombre de este tipo de yogur y la esencia uruguaya de la Cooperativa.

Se trata de un yogur con mayor concentración de proteínas en comparación con yogures regulares (cuenta con 11g en 170g totales). Se destaca por el sabor intenso y por la cremosidad, un aporte menor de carbohidratos y fuerte contenido tanto de calcio como de probióticos.

“El yogur griego existe en el mundo y nosotros teníamos que hacer la versión uruguaya. Nos parece importante destacar que tenemos la versión sin azúcar, algo importante para todos aquellos que no pueden consumir azúcar o que prefieren no hacerlo. Desde Conaprole contemplamos todo tipo de consumidor y lo hacemos siempre con la calidad que nos caracteriza”, afirmó Valdés.