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Aficionados de las selecciones nacionales de fútbol de Argelia y Argentina se reúnen en Times Square un día antes del partido entre Argentina y Argelia en el Grupo 6 de la Copa Mundial de la FIFA.