Nueva edición con cambios que apuestan a la inclusión y las historias luminosas

—La Teletón realiza su décimo quinta edición, ¿cuánto tiempo de planificación lleva y qué implica pensar y armar una transmisión de 24 horas?

—Para nosotros es un evento de unidad nacional que se transmite durante 24 horas en cadena nacional y se replica también en medios del interior, en la web y llega al exterior. Lleva mucho más tiempo de lo que se ve. Cierra una Teletón y ya estamos viendo qué cambios hay hacer, qué se puede mejorar. La evaluación sucede apenas termina. Si bien el compromiso es todo el año, estamos en la recta final y la efervescencia es total.

—¿Qué tan aceitados están después de tantas transmisiones?, ¿qué han aprendido?

—Mucho, porque en 15 años cambió la sociedad y por tanto es lógico que también la Teletón cambie y se replanteé. Este año nos cuestionamos el propósito. Nos preguntamos, "a ver, a 15 años, ¿24 horas de qué y para qué?" Concluimos que es importante sensibilizar sobre la discapacidad, pero buscamos dar un pasito más y comprometernos en la concientización, e interpelar qué rol tiene cada uno en la inclusión. Durante la transmisión habrá un panel que planteará cómo educar a los hijos en materia de inclusión. También se hablar de los miedos y los prejuicios. Observamos ese cambio en la sociedad y quisimos acompañarlo y adecuarnos a él.

El evento televisivo es una vez al año pero hoy la Teletón se planteó como desafío de qué manera puede aportar de forma expresa en difusión, comunicación y concientización los otros 364 días.

—¿Quién será el niño Teletón este año?

—Decidimos que no habrá niño Teletón este año. Todos nuestros niños son embajadores así que no va a haber uno que se destaque.

—Fueron quince años con los mismos conductores, o casi los mismos, ¿por qué se decide cambiar el formato y alternar entre varias figuras mediáticas?

—Quisimos reforzar la idea de que "Teletón somos todos" (lema de esta edición) y para eso es bueno que se integren muchos. No se trata de restar sino de sumar. Está bueno que estemos todos. Más de 50 comunicadores, artistas y deportistas se han acercado para decirnos, "yo quiero estar, apoyar y ser parte de esta nueva Teletón". Todos tendrán un rol protagónico e importante en estas 24 horas de transmisión porque Teletón es de todos y quisimos representarlo.

—¿Hace falta variar y cambiar para no aburrir? Teniendo en cuenta que, además, es un producto televisivo y lleva años realizándose de la misma forma.

—Es sensato cuestionarse si no hay cierta demanda de renovación en el formato y contenidos y la Teletón lo hizo después de 15 años. Vamos a ver historias de vida pero con otro tono. Hay mucho más para mostrar de los niños, de las historias y de sus familias.

—¿A qué te referís con contar las historias en otro tono?

—Van a ser historias más luminosas. Menos dramáticas. Armamos un nuevo segmento que se llama Desfachatados y son charlas de niños: nos interesa mostrar esa faceta donde cuenten que no les gusta hacer los deberes, que tienen novia, que se pelean con su hermano.

—Quizá al inicio se mostraban más historias para concientizar a la gente sobre esta realidad, ¿no?

—A veces es un anacronismo analizar lo que pasó hace tantos años con la información y el contexto que tenemos hoy. Todo lo que fue aportó a que los uruguayos conozcamos, sepamos más de esto y entendamos que tenemos que dar cada uno. Después de 15 años y observando un cambio en la sociedad corresponde que nos adecuemos a estas nuevas exigencias, nuevo entorno, contexto, y realidad que hoy te planta otra mirada y está bueno que uno también la abrace.

—¿Les generó cierto temor cambiar las figuras a las que la gente estaba acostumbrada a ver durante tanto tiempo y asociaba con la Teletón?

—Todo cambio implica riesgos. Estamos muy esperanzados e ilusionados con todo. Rafa Cotelo, Manu Da Silveira y Victoria Rodríguez estarán, pero habrá más de 50 comunicadores: Maxi de la Cruz, María Noel Marrone, Luis Alberto Carballo, Gerardo Sotelo, Soledad Ortega, Claudia García, Camila Cibils, Kairo Herrera, Diego Delgrossi, Agosto, Luciana Acuña, Alberto Kesman, Alberto Sonsol, Paola Bianco, Coco Echagüe, Mariano López, Catalina Ferrand, Federico Paz, Christian Font, Federico Buysan, Karina Vignola, Florencia Infante, Sara Perrone, Emilia Díaz, María Gomensoro, Juan Carlos López.

—¿Habrá alguno que lleve la batuta o el hilo conductor?

—No va a haber alguien que lleve el hilo conductor, sino que habrá diferentes equipos de comunicadores que conducirán un par de horas a lo largo de toda la transmisión. Eso es una diferencia respecto al formato anterior.

—Son 24 horas al aire con historias conmovedoras y removedoras. Hace falta tener cierto temple y carácter para no quebrarse y llevarlo adelante, ¿eso se charla con los conductores que harán su primera experiencia?

—¿Viste que te hablaba un poco del tono? Esta será una Teletón fresca. Habrá incluso humor y eso facilita. La emoción y las lágrimas no son negativas, el tema es desde dónde se emociona. Se buscará minimizar el drama. Hay historias que son preciosas y luminosas que te pueden conmover pero desde un lado positivo.

—¿Qué músicos y bandas dirán presente?

—Estarán Jorge Nasser, Lucas Sugo, El Gucci, Toco para vos, La triple Nelson, Olvidate, entre otros.

—¿Qué segmentos nuevos incorporarán?

—Cada historia de vida va a tener una apertura donde participan artistas como Jorge Drexler y los hermanos Cardozo, de Agarrate Catalina.

Lucas Sugo participa en el espacio Un día en Teletón. Edinson, uno de los niños, recorre con él en Centro y le muestra la cantina, qué hace en fisioterapia, si le gusta o no. Es una alternativa para mostrar el Centro Teletón de forma más entretenida. Lo mismo con el segmento Aventón, donde figuras públicas como María Noel Riccetto, Paola Bianco, Luciana Acuña, pasan a buscar a otro famoso en su auto y le hacen una visita guiada por los distintos espacios del Centro. Sentimos que es parte de la responsabilidad informar en qué se destinan esos recursos. Es una especia de rendición de cuentas: abrimos las puertas para que veas qué hay en el Centro.

Con Lopecito recorrimos una escuela en el interior que trabaja en educación inclusiva con el modelo Red Mandela. Conocimos ese lugar y mostraremos un resumen de lo que fue esa jornada. Ayuda a reflexionar saber que hay una escuela y un jardín de infantes donde se transmite que la educación es un derecho de todos.

—La salida de Orlando Petinatti del programa generó polémica y sorpresa, ¿por qué se tomó esa decisión?

—No fue una decisión de la institución. Después de 15 años entendimos que era necesario renovar en formato y contenidos. Antes de que tomara notoriedad pública, el planteo se hizo a cada uno de los comunicadores principales de los últimos años. Todos, inclusive Petinatti, manifestaron que entendían que el cambio era necesario y positivo. Él prefirió no estar en la conducción y acompañar la Teletón de otra forma.

—Victoria Rodríguez dijo en una nota a Sábado Show que será una baja muy importante y que lamenta que no esté porque era quien llevaba adelante la conducción de principio a fin, ¿es un desafío mayor sin él?

—Lo veremos. Hay muchos y muy buenos comunicadores que se han sumado para estar este 8 y 9. Petinatti es una persona que ha aportado mucho. Yo coincido con Victoria en cuanto al aporte a la organización y la conducción durante 14 años. Es una cara reconocida, es un comunicador talentoso y Teletón le agradece cada uno de estos años. Porque los comunicadores no solo están en la transmisión, sino que se comprometen durante el año: visitan el Centro, nos acompañan en eventos. Petinatti había estado en un evento reciente. La organización agradece enormemente el aporte de Petinatti, como de tantos otros comunicadores.

—¿Pero seguirá estando en los eventos y otras actividades?

—Él está invitado.

—En 2016 no estuvo Nacho Álvarez en la conducción después de 13 años, ¿se sintió su falta?

—Nacho Álvarez dejó de estar en la conducción pero participó del segmento de la cuenta pública junto a Laura Raffo. Este año va a volver en ese espacio, así que nos va a seguir acompañando desde ese lugar. Hoy me gusta plantear que hay muchas subas, ante todo, y no bajas. Mucha gente que se sube muy ilusionada a aportar y acompañar. Por eso para mí es un signo de más: se suma mucha gente.

—El 2016 fue el primer año que no se llegó a la meta requerida, ¿se replantearon o evaluaron algo al finalizar la transmisión?

—Fue el primer año que no se llegó a la meta en el programa. Pero a los pocos días se superó la meta, y esto también muestra el compromiso de los uruguayos con la causa. Había que recaudar 133 millones, y en el programa se llegó a 126.173.893. Pasados los días se alcanzaron 136 millones porque la gente siguió donando como dando un voto de confianza a la Teletón. Yo pienso que es sensato que los tropezones nos hagan reflexionar si no hay formas de mejorar y de qué manera. Y este cuestionamiento va más allá de cómo lograr la meta. Hay muchos cambios que tienen más que ver con la convicción que con la conveniencia. Estar convencidos de la responsabilidad que implica estar 24 horas en cadena nacional, y que como sociedad nos cuestionemos si no podemos aportar un poquito más cada uno a esa inclusión. Nos ayuda a volver a plantearnos desde qué lugar estamos mostrando lo que sucede y la realidad de las familias y niños, ¿hay otra forma de hacerlo?, ¿lo podemos hacer mejor o diferente?

—Entonces quizá no haber alcanzado la meta el año pasado sirvió para que se modifican ciertas cosas en esta edición...

—Yo creo que fue algo más que nos ayudó en el planteo, y bienvenidos sean los cuestionamientos si son para que redunde en algo mejor para todos.

—¿Confían que este año y con los cambios se llegará a la meta?

—Creemos que sí. Los cambios son desafiantes. Tú me hablabas del riesgo, yo prefiero hablar de la ilusión. Cada edición de la Teletón tiene riesgos, pero estamos muy ilusionados en que armamos una Teletón renovada, con contenido diferente, que aporta en muchos sentidos, contando las historias en otro tono, e incorporando más de 50 comunicadores, artistas, deportistas que quieren ser parte de esta nueva Teletón.

Se arman una cantidad de movidas ciudadanas con personas de diferentes edades, profesiones, niveles socio económicos. Hacen jineteadas, bingos, venden pizza y lo que se te ocurra. El otro día veía unas niñas que vendían unas pulseritas hechas por ellas. Otros organizaron una travesía en 4X4 para reunir fondos y en Italia se generó una movida con más de 150 uruguayos. Estamos recibiendo saludos de los jugadores de la Selección, militares que están en el Congo y el uruguayo de Islas Faroe. Por eso la Teletón ya empezó dentro y fuera de fronteras. El 8 y 9 va a ser el punto cúlmine donde los uruguayos nos encontramos en este evento de unidad nacional, pero ya se está moviendo. Ya está sucediendo.