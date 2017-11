Vecinos de Pocitos "re calientes" por la detención de la empleada de una confitería

Durante la tarde de ayer y la mañana de hoy circuló a través de distintos grupos de WhatsApp y Facebook un video de la detención de una mujer por presunto "desacato", por parte de dos policías en Pocitos.



El hecho ocurrió en una confitería ubicada en Manuel Vicente Pagola y Alejandro Chucarro. La joven es empleada del lugar.



Según dijo un trabajador de la confitería a El País, la mujer cruzaba por Pagola hacia la confitería, al tiempo que dos policías del servicio 911 circulaban lento en un patrullero, mirando a otra mujer.



Los efectivos no se percataron de que la joven estaba por cruzar. La mujer estaba a punto de hacerlo pero al darse cuenta de que no era vista por los policías, decidió no hacerlo. En ese momento, según relató el trabajador, los efectivos le gritaron "dale panadera, ocupate de los tuyo y andá a vender bizcochos". La trabajadora les respondió: "Eso les pasa por mirar mujeres en la calle, mirá si me atropellás", a lo que uno de los policías le dijo que la llevaría detenida por "desacato". La empleada ingresó a la panadería, los efectivos la siguieron y la invitaron a salir del lugar de trabajo.

En ese momento comenzó la situación que quedó registrada en dos videos de transeúntes. La mujer les preguntaba por qué estaba detenida, al tiempo que vecinos del lugar se quejaban del "trato de la policía". Uno de los efectivos le dice "hacelo más fácil, quedate acá", al tiempo que la joven les manifiesta que "necesita trabajar".



El otro efectivo habla por intercomunicador y afirma que "están insultando a la Policía y filmando". La joven que registró la situación les responde si la van a "llevar presa por filmar".



Un efectivo se se aproxima a la trabajadora y esta le responde "vos te me acercás y te rompo la cara". El policía del intercomunicador mira a la mujer que filmaba y le dice "¿Estás grabando eso también?", a lo que la joven le responde "Sí, estoy mirando cómo acosás a una mujer después de que casi la atropellás por mirar mujeres".



Luego se produce un forcejeo entre los policías y la empleada de la confitería, al tiempo que aparecen más efectivos. Varios vecinos gritan y uno de ellos le dicen que tiene que "llevar a una femenina para tocarla". Se reiteran gritos de "no tienen vergüenza" y las personas preguntan "por qué la van a llevar presa".



Según el trabajador que conversó con El País, cuando llegaron más efectivos al lugar "le quisieron pegar a un peluquero de acá a la vuelta, otro policía sacó un palo y le quiso pegar al de la ferretería. Está todo el barrio re caliente".



"Si vos sos un profesional, tenés que saber discernir entre un ladrón y una persona que está trabajando. Por dos puteadas no pueden tomar esa actitud", reflexionó y criticó "cómo actuaron con la gente del barrio".



Finalmente, hoy la joven fue liberada.

"No es la Policía que queremos"

El País consultó al Ministerio del Interior sobre este hecho y se respondió que en las próximas horas se emitiría un comunicado al respecto.



Sobre las 12:45 horas se publicó la declaración de la Secretaría de Estado sobre este tema.



En el comunicado, Interior informa que el propietario de la confitería radicó una denuncia por el accionar policial de los efectivos, que finalmente se supo que formaban parte de la Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo.



"En razón de los hechos, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional expresan que no se comparte la conducta policial de involucrados tal cual y como se observa en el video difundido", señala el documento.



Interior reconoció que hubo "irregularidades en el procedimiento" y por este motivo "se dispuso una información de urgencia para adoptar resolución sobre la parte administrativa y enterar nuevamente a la Justicia, haciéndose cargo de esta última acción la Dirección de Asuntos Internos por lo que se ampliará con resolución judicial y administrativa".



La cartera añade que "la población debe tomar como ejemplo este caso animando a los ciudadanos a denunciar de manera responsable por las vías correspondientes este tipo de hechos" y finaliza el comunicado afirmando que "esta no es la Policía que queremos".