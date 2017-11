Vázquez tras dar dinámica a un TLC estancado

El 15 de julio de 2004 el gobierno del entonces presidente Jorge Batlle obtuvo un gran logro tras años de adversidad, porque ese día entró en vigencia un tratado de libre comercio con México. Aunque los socios del Mercosur, en particular Brasil, siempre se han mostrado renuentes a que Uruguay busque acuerdos en solitario, en ese caso el país pudo ampararse en el Acuerdo de Complementación Económica 54 del año 2002 entre el Mercosur y México, y en la normativa de la Aladi.

Hoy el presidente Tabaré Vázquez llegará a México donde permanecerá hasta el jueves con la idea de sacarle mayor jugo a un acuerdo que, si bien incrementó el comercio bilateral en la última década, quizás no colmó las expectativas. El tratado liberó de aranceles a todos los productos excepto los de una lista considerada sensible, para los que se establecieron tratamientos diferenciales.

En 2004 las exportaciones a México llegaron a US$ 117 millones y en 2016 se ubicaron en US$ 170 millones. Estos datos no incluyen las realizadas desde zona franca por Pepsi Co. Hasta septiembre de este año se ubicaban en US$ 185 millones, de acuerdo con datos de la Unión de Exportadores facilitados a El País. Las ventas al país azteca han oscilado como porcentaje del total de las exportaciones uruguayas desde 2004 entre el 1,6% y el 4,6% del total. Al menos en la teoría, México podría ofrecer grandes oportunidades ya que es el décimo país más poblado del mundo, con127 millones de habitantes. El acuerdo de algo sirvió porque desde 2004 las ventas a México superaron todos los años los US$ 100 millones anuales, nivel que no habían logrado al menos desde el 2000, aunque en esos años se produjo una profundísima crisis en Uruguay.

Un informe de Uruguay XXI de mayo de este año explica que durante 2016 el primer producto en el ranking de exportación a México fueron los cueros y sus manufacturas con más de US$ 57 millones, seguidos de los productos lácteos con algo más de US$ 33 millones. También se destacaron productos como el arroz, la madera y los textiles. En 2015 los dos primeros puestos del ranking fueron ocupados por los mismos productos que en 2016 pero en orden invertido, colocándose en primer lugar los productos lácteos, y tras estos los cueros y sus manufacturas. Las exportaciones de cueros fueron el 34,7% del total, seguidas de los lácteos con el 20,2% y el arroz con el 19,1%.

El foco del presidente Vázquez estará en mejorar el acceso de los productos lácteos a México. Los tamberos necesitan con urgencia nuevos mercados para sus productos. Se cayó el mercado venezolano que durante años pagó excelentes precios y Brasil, el principal mercado, si bien retomó la importación, trabada durante algunos días debido al "lobby" de sus productores, genera incertidumbre.

Marcos Soto, especialista de la consultora PWC, recordó que el ingreso de aquellos quesos cuotificados con preferencias arancelarias en México está fijado en 6.600 toneladas anuales y el de leche en polvo en 5.000 toneladas que pueden llegar a 11.000 en función del flujo comercial que se verifique."En la medida que hay un Tratado de Libre Comercio entre las naciones y sobre todo con varios años de vigencia ya, las cuotas (que son barreras pararancelarias) deberían eliminarse en su totalidad. El espíritu de estos acuerdos es la liberalización total del comercio", señaló Soto. "Esta gira puede constituir el relanzamiento de esta relación bilateral que para el Uruguay tiene un gran potencial. En el caso particular de los lácteos la negociación es relevante. Hay que recordar que en el 2012 se introdujo una modificación al TLC incluyendo cuotas muy bajas para la leche, que quedó prácticamente excluida del acuerdo. El sector precisa diversificarse", sostuvo.