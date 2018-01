Estaciones de Maldonado no aceptarán tarjetas OCA ni Visa por costo de aranceles

Los propietarios de estaciones de servicio de Maldonado resolvieron que a partir de mañana no se aceptarán pagos con tarjetas de crédito Visa ni Oca en los locales del departamento, en reclamo por los altos costos de los aranceles que les cobran, informó FM Gente.



La medida, por el momento, no tiene alcance nacional y no fue resuelta por la Unión Nacional de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu).



El coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía (MEF), Martín Vallcorba, criticó la medida de los estacioneros fernandinos a través de su cuenta de Twitter.

Según Vallcorba, la Unvenu había aprobado en abril de 2017 la propuesta de rebaja de aranceles con las tarifas de la actualidad. "Sorprende que ahora en Maldonado decidan no aceptar algunas tarjetas de crédito porque 'aranceles son altos' justo al comienzo de la temporada", sostuvo.



En otro tuit, el jerarca manifestó que "se dice que 'la medida es contra los aranceles extremadamente altos que le cobran' pero son los mismos que aceptaron hace pocos meses" y advirtió que la medida "perjudica a los usuarios y al turismo".



"Cada uno puede defender sus legítimos intereses, pero hay que respetar lo acordado. No todo vale", afirmó Vallcorba.

El presidente de la Unvenu, Daniel Añón, dijo en declaraciones a Montevideo Portal que si bien la gremial no resolvió la medida, comparte la "preocupación" de los estacioneros de Maldonado, ya que el pago de los aranceles llega a representar "el 50% de las utilidades" de los locales en el verano.



A fines de este año, el gobierno comunicó que se realizarían algunos ajustes a la inclusión financiera, entre los que se encontraba un acuerdo para bajar los aranceles a las compras con plásticos.



Durante esa jornada, el subsecretario del ministerio, Pablo Ferreri, informó que los "principales" emisores de instrumentos electrónicos habían acordado rebajar los aranceles que cobraban a los comercios por cada venta que realizan con tarjetas de crédito o débito.



Para los pagos con tarjetas de débito, el arancel máximo pasó de 2,2% a 1,5% y con crédito bajó de 4,5% a 4%. El objetivo, según Ferreri, es llevar el arancel de débito a 0,85% y el de crédito a 2,25% en casos de compras en una cuota.