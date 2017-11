Los controladores aéreos no atienden despegues y afectan vuelos en los aeropuertos

A las 11:30 podría destrabarse el conflicto entre la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU) y el Ministerio de Defensa que llevó a la medida de no despegue que comenzó a afectar hoy lunes a los aeropuertos de todo el país.

En la reunión, que se llevará a cabo en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), participará la ACTAU, el Ministerio de Defensa, representantes de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y del propio Ministerio de Trabajo.

Para que se levante la medida, desde la ACTAU piden que se cumpla lo firmado en el último convenio colectivo de octubre de 2016. "Entre otras medidas, solicitamos que se cumpla con el aumento de los sueldos más bajos que corresponden a quienes ingresaron hace unos tres años y con el pago de las 30 horas de retén mensuales, que no se cumplió en los casos de personas que por diferentes razones no pudieron hacerlas en ese mes pero lo compensan al mes siguiente", informó a El País Gustavo Bafi, presidente de la Asociación.

"El convenio está firmado y acordado por el Ministerio. Se acordó un paquete fijo de 30 horas mensuales fijas, así se hagan más o no", explicó. Según Bafi, esta decisión se sustenta por los casos en que algún controlador en un mes puntual no puede cubrir sus horas por enfermedad pero las completa en el mes siguiente, o en el caso de las mujeres que por embarazo no lo cumplan pero más adelante completan las 360 horas anuales.

Bafi descacó que el pago de esas horas de retén representan un 30% del sueldo.

La medida de no despegue tiene una duración de dos horas y está previsto que se aplique en dos turnos diarios hasta el domingo (salvo el sábado). Comenzó hoy a las 0:00 horas, se repetirá a las 12:00 y afecta solo a despegues de vuelos comerciales o civiles. Aquellos que estén programados dentro de los horarios en los que se implementa la medida deberán atrasarse hasta las horas en que se cumpla el servicio, aclaró el presidente de la Asociación. Bafi indicó además que la medida no afecta a los vuelos de carácter humanitario o sanitario, de búsqueda y rescate, en emergencia o vuelos de Estado , así como a los aterrizajes.

En paralelo, la ACTAU sigue adelante las negociaciones para que se apruebe el Estatuto del Controlador Aéreo. En ese sentido, Bafi sostuvo que si no se logran avances en enero comenzarán con medidas que implican el no dictado de cursos de controlador de tránsito aéreo, la no habilitación de nuevos controladores ni radaristas.