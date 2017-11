Cincuentones: MPP y PCU a favor de votar el proyecto sin cambios

Tiene fecha: el proyecto de ley que brinda una solución para los "cincuentones" se votará a más tardar el martes 5 de diciembre en la Cámara de Diputados. Se instalará una comisión para analizar cambios, pero el Movimiento de Participación Popular (MPP) y los comunistas son partidarios de aprobar la norma tal como fue redactada o con ajustes mínimos.

El tema fue abordado ayer en la bancada de la coalición de Diputados, donde existen diferentes posiciones. Se resolvió atender el pedido del Ministerio de Economía de otorgar más tiempo para calcular el costo del proyecto de ley. "Entendimos que había que dar una señal fuerte en este caso para un colectivo importante de personas, que a partir de las decisiones de seguridad social tomadas en la década del noventa, se vieron perjudicadas a la hora de jubilarse", dijo a El País el diputado Alejandro Sánchez (MPP).

El legislador explicó que el proyecto podrá tener "pequeños ajustes", pero desde su sector se entiende que la iniciativa "no debe tener grandes modificaciones". Sánchez no comparte la propuesta (presentada por la oposición y el astorismo) para que los llamados "cincuentones" puedan elegir el sistema jubilatorio al final de su vida activa y no en los primeros dos años a partir de la aprobación del proyecto enviado al Parlamento por el presidente Tabaré Vázquez.

"Es verdad que el BPS informa sobre la base de proyecciones y cuando uno decide jubilarse tiene que definir si le conviene o no; pero también es cierto que si se elige al final las AFAP van a cobrar durante todo este tiempo las comisiones. Nos parece que si se mantiene la ganancia para las AFAP no tiene sentido", explicó.

Sánchez dijo que como toda reforma de seguridad social "hay costos" que se deben asumir por parte del Estado y por eso es importante que los cincuentones "puedan tomar la decisión ahora". "Lo que nosotros estamos viendo es que en principio al proyecto hay que votarlo como vino y no hay muchas posibilidades de modificaciones", acotó el legislador.

Para el MPP, los números válidos del costo de la aplicación de la ley son los que proporcionó el BPS en la Comisión de Hacienda que lo sitúan en US$ 2.500 millones, que se distribuyen a lo largo de 30 años (para un máximo de 77.000 personas). Para Sánchez, "es un costo fácilmente absorbible, tanto por el BPS como por el Estado". Por este motivo concluye que "no estamos ante un escenario de desequilibrio de las cuentas públicas".

A su vez, el Partido Comunista no descarta cambios a la iniciativa ya que se instaló un grupo de trabajo para analizar las diferentes posiciones. De todos modos, en la opinión del secretario general del Partido Comunista Juan Castillo "el proyecto se debería aprobar tal como fue remitido". No obstante, el sector está abierto a considerar cambios que mejoren la iniciativa. "La primera de las preocupaciones es que se pueda aprobar este año: después estamos abiertos a discutir", indicó Castillo.

Para obras.

En la bancada de ayer, el diputado de la Lista 711 Felipe Carballo presentó una modificación a la llamada ley de los "cincuentones" para que se utilicen los fondos provenientes de las AFAP en la construcción de infraestructura. La idea es que los US$ 2.100 millones que se requieren de infraestructura provengan del fideicomiso y no de los Proyectos de Participación Público Privados (PPP). "Hay un costo financiero importante si se va por el camino de las PPP, sabiendo que la tasa de financiamiento para el sector privado está en el 10% u 11%. A esto se suman dificultades burocráticas para la estructuración de las PPP que han sido planteadas por algunos de los ministros", justifica Carballo en el documento presentado.

Si se optara por este camino propuesto se podrían financiar algunas obras consideradas prioritarias por el gobierno como: el ferrocarril para UPM, el tramo ferroviario Algorta-Fray Bentos, la cárcel y diferentes obras de vialidad.

Senado vota a tapa cerrada

La Agrupación Nacional de Gobierno definió como una prioridad aprobar el proyecto de ley que supone una solución para los llamados "cincuentones". El mes pasado, en una reunión presidida por Lucía Topolansky, se acordó realizar cambios en Diputados y no volver a discutir la iniciativa en el Senado.