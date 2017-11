Blancos ofrecen su apoyo para equipar a las Fuerzas Armadas

tomando como ejemplo la desaparición del submarino argentino San Juan, el senador nacionalista Javier García volvió a pedir al gobierno que convoque a la oposición para definir medidas que permitan mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, reiterando la disposición del Partido Nacional de colaborar "sin pasar cuentas políticas".

"Uruguay es un país que a partir de la extensión del mar territorial, tiene más agua que tierra. La situación en que está hoy la Armada Nacional, con barcos de 50 y 60 años de antigüedad hace que hoy esté al límite, prácticamente sin poder operar. Tan es así que en los hechos, habiendo sucedido esta desaparición aquí cerca, no pudimos ofrecer ayuda", dijo García este fin de semana.

Según el legislador, el avión de la Aviación Naval que se puso a las órdenes de Argentina para colaborar en la búsqueda del submarino "no agregaba nada". "Uruguay no pudo extender la mano solidaria como la Armada hubiera querido por la sencilla razón de que no tenemos medios eficaces", agregó el legislador.

"En el caso de Uruguay, la Armada cumplió 200 años. Tiene la tarea de cuidar las fronteras marítimas y las riquezas que hay allí. Debe llevar adelante servicios de búsqueda y rescate en el mar. La Armada está en una situación límite", dijo el senador.

La situación del submarino "nos debe hacer reflexionar. Como no está en la agenda política, es un tema del que nos acordamos después de que suceden cosas. No puede ser que regalemos la custodia de la soberanía o el cuidado de los recursos naturales", opinó.

Recordó que el gobierno se comprometió en la comisión de Defensa del Senado a la compra de embarcaciones patrulleras para modernizar la flota y cuidar el espacio marítimo. "Pero no hemos tenido respuestas", lamentó.

Dijo que desde el Partido Nacional se aportaron ideas para renovar la flota sin que ello significara un peso grande para las arcas del Estado. "Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar esto. Cuando más tarde, peor pueden ser las consecuencias. El gobierno debería tomar esta actitud de ayuda y convocarnos a trabajar para examinar las propuestas. Sea quien sea el gobierno próximo, es un tema pendiente", sostuvo García.

A comienzos de este mes, en un homenaje a la Armada en el Parlamento, el diputado nacionalista Gustavo Penadés había reclamado equipamiento para cumplir con la misión de la fuerza naval. El ministro de Defensa Jorge Menéndez y los comandantes de las Fuerzas Armadas escucharon el planteo.

Hay ideas pero no recursos

El ministro de Defensa Jorge Menéndez trabaja en una fórmula con otros ámbitos oficiales para conseguir una actualización del equipamiento militar. Como no hay recursos previstos en la ley de Presupuesto para todo este gobierno, una de las posibilidades es un fideicomiso por unos US$ 500 millones.