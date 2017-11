Gurucargo se sube al blockchain para asegurar cargasdesde China

Que China es una gran fábrica que abastece al mundo ya no cabe ninguna duda. Pero aún es grande la incertidumbre sobre la veracidad y seriedad de sus empresas proveedoras. En el resto del mundo está latente el riesgo de que la carga no llegue y perder la seña de un 30% o que la mercadería se embarque fuera de la fecha acordada y, por lo tanto, arribe fuera del tiempo óptimo para el negocio.

Gurucargo, la plataforma tecnológica de logística uruguaya, creó una solución para este problema: un servicio de seguros basado en la innovadora tecnología blockchain para envíos marítimos de proveedores en China. El servicio comenzó a brindarse el martes 17.

«El proceso básico de un negocio de compra de un producto es que el proveedor pida un 30% como confirmación del pedido para comenzar a producir. Una vez que embarca, pide el otro 70% contra la copia del procedimiento de embarque. Existen miedos en las grandes importadoras, pero sobre todo en las pymes —que muchas veces tienen una estructura financiera limitada— de que China esté lleno de proveedores falsos o estafadores. Entonces, para una empresa mediana que está comenzando y va a comprar US$ 20.000 puede ser el fin del negocio», graficó Alejandro Esperanza, CEO y cofundador de Gurucargo.

El servicio surge de un acuerdo con la empresa tecnológica israelí Tiidan Tech, dedicada al área de seguros de cargas marítimas desde China, que mediante tecnología de algoritmos y búsqueda de datos, hace screening y evalúa el riesgo de empresas chinas. La compañía está respaldada a su vez por la aseguradora francesa Euler Hermes.

El seguro funciona mediante la tecnología blockchain, más precisamente a través de smart contracts (contratos inteligentes). En una primera etapa, Gurucargo solicita el nombre de la empresa proveedora y el monto, para detectar mediante el algoritmo si es una compañía fraudulenta y cancelar la operación. En caso de seguir adelante, se crea el smart contract, donde el importador ingresa la información del embarque, el exportador lo firma digitalmente y se asegura el embarque. Gurucargo no interfiere en el proceso de pago: el giro del dinero siempre es entre empresas.

Así, por un costo del 0,6% del total de la operación, Gurucargo asegura al cliente que el 30% que depositó es devuelto si no se cumplen las condiciones detalladas en el acuerdo. Esto ocurre «si (el proveedor) nunca envía la mercadería, si no es lo que se esperaba o si no se embarca en un momento específico que es crítico para el negocio. Por ejemplo, la mercadería para Navidad debe salir antes del 10 de octubre porque si no, no llega para venderse en esas fechas», detalló Esperanza. En este último caso, si el proveedor le comunica al importador que no llega a la fecha estipulada pero sí lo puede enviar más tarde, se le pregunta al importador si acepta. En caso afirmativo, se actualiza el smart contract, pero si rechaza esa opción se devuelve la seña y se cancela el negocio», aclaró el CEO.

Gurucargo es el respresentante del servicio para el mercado de América Latina. Se puede acceder al mismo en forma online sin que implique ser usuarios de la tecnológica de logística uruguaya. «Esperamos en seis meses lograr 1.000 transacciones aseguradas por mes. El promedio de una transacción va entre US$ 30.000 y US$ 50.000», dijo Esperanza, quien agregó que este proyecto es la primer apuesta al blockchain de la empresa, «próximamente habrá más novedades», adelantó.