WhatsApp posterga cambio de términos y condiciones para el 15 de mayo tras polémica

WhatsApp anunció hoy que extenderá al 15 de mayo el tiempo que tendrán los usuarios para revisar los nuevos términos y condiciones de uso de Whatsapp. La fecha original era el 8 de febrero, que la aplicación de mensajería anunció con un cartel que motivó la alarma de muchos usuarios y, en algunos casos, provocó su migración a otras plataformas alternativas como Telegram o Signal.

El primer anuncio fue, para muchos, la gota que colmó el vaso, sobre todo por la perspectiva de un cruce de datos entre WhatsApp y Facebook, que motivó a la compañía a armar una campaña para aclarar qué involucran los nuevos términos de uso.

Según explicó hoy la empresa en un comunicado, “WhatsApp fue construido sobre una idea simple: que lo que compartís con tus amigos y tu familia queda entre ustedes. Esto significa que siempre protegeremos tus conversaciones personales con cifrado de extremo a extremo, para que ni WhatsApp ni Facebook puedan ver esos mensajes privados. Por eso no mantenemos registros de con quién te mensajeás o llamás. Tampoco podemos conocer tu ubicación compartida y no compartimos los contactos con Facebook.”



Según la compañía, “con la actualización nada de eso cambia. La actualización incluye nuevas opciones que tendrá la gente para chatear con un negocio en WhatsApp, y ofrece más transparencia acerca de cómo recolectamos y usamos los datos. Aunque no todo el mundo interactúa con un negocio en WhatsApp hoy, creemos que más gente elegirá hacerlo en el futuro, y es importante que la gente esté enterada de estos servicios. Esta actualización no amplía nuestra capacidad de compartir datos con Facebook.”



La compañía aclaró también que cuando llegue la fecha límite (15 de mayo) no habrá suspensiones de cuentas ni nada similar; a partir de entonces buscarán que la gente vaya aceptando el nuevo término de uso en forma gradual, para habilitar un mayor alcance de WhatsApp Business, que ya tiene más de 175 millones de usuarios y que es la herramienta para empresas con la que Facebook busca ganar dinero dentro del mensajero.