WhatsApp: cómo evitar que te hackeen y roben la cuenta

“Tu cuenta de WhatsApp caducará en dos días. Necesito renovarla, pero me tienes que enviar el código que te enviamos por SMS”: este es uno de los mensajes que suelen llegar cuando intentan robarte la cuenta de WhatsApp. Según Panda Security, en los últimos meses la modalidad de robo de las cuentas de esta app ha ido en aumento.

Si bien la aplicación tiene sus mensajes encriptados hay una forma para robarte la cuenta. Para prevenir el robo de la cuenta, WhatsApp informó que “nadie pedirá tu código de Whatsapp”. Ese código que llega a tu teléfono solo debe ser utilizado en la app cuando lo solicitás.

Para utilizar tu cuenta en otro teléfono, una persona puede ingresar tu número telefónico. Cuando esto sucede, Whatsapp envía un código, a través de SMS o llamada de voz, a tu teléfono. De acuerdo a Infobae, la mejor opción es el SMS ya que el mensaje de voz, en caso de no atender, queda grabado en tu correo de voz y es más fácil de obtener, según Luis Lubeck, analista de seguridad.

Para evitar que hackeen tu cuenta es necesario seguir sencillos pasos:



-Activar la verificación en dos pasos. Para ello tienes que ir a Ajustes, Cuenta y seleccionar la opción “verificación en dos pasos”. Allí crearás un código de seis dígitos.



-No compartir con nadie ese código.



-En caso de recibir un mensaje que te pida un código, WhatsApp recomienda reportarlo y bloquearlo.



-De acuerdo a Infobae, frecuentemente observar cuáles son las sesiones iniciadas en WhatsApp Web.



-WhatsApp aconseja, a su vez, que si recibís un correo electrónico para restablecer el PIN de la verificación en dos pasos o el código de registro, pero no hiciste esta solicitud, no hagas clic en el enlace.