Se viralizó impactante video de rata comiendo una medialuna en una panadería; esto replicó el dueño

Hace días circula en las redes sociales un desagradable video en el que es posible ver a una rata que comía una medialuna en el estante de una panadería y sandwichería en el barrio porteño de Congreso. La imagen pronto se viralizó, las autoridades tomaron cartas en el asunto y el local fue clausurado. Esta mañana, el dueño del comercio habló sobre lo ocurrido. “Quedó una puerta abierta y se nos metieron ratas”, explicó en un noticiero televisivo.

“¿Bromatología? Bien, gracias”, escribió días atrás en su cuenta de Twitter el usuario @licrondamon. Junto con la ironía, el tuitero adjuntó a su publicación un video de un comercio tomado desde la calle en el que, si uno ajustaba un poco la vista, se veía un animal dentro de un escaparate de cristal lleno de medialunas.



Cuando la cámara se aproximaba un poco más al estante con esos productos de panadería, era posible distinguir más claramente la presencia de la rata, que se encontraba royendo una medialuna.

Pocas horas más tarde, como suele ocurrir en estos casos, el video que daba cuenta del roedor en la panadería se volvió viral, y además de las muestras de desagrado de los usuarios, la autoridad correspondiente del Gobierno de la ciudad argentina intervino en el asunto. Fue así que, también a través de su cuenta oficial de Twitter, la Agencia Gubernamental de Control informaba este miércoles a los usuarios que la tarde anterior había clausurado el local.



En su tuit, la oficina de control comunicó: “En el día de ayer clausuramos el comercio Las Manolas ubicado en la calle Moreno al 1500 por graves incumplimientos de higiene y seguridad. Se encontraron excrementos de roedores y una falta de higiene generalizada”.

La publicación también incluía una serie de fotos en las que se veía la faja de clausura sobre una vitrina del negocio y otras postales más que exhibían las condiciones en las que se encontraba el lugar que, por lo que se ve en su vitrina, realizaba ventas al por menor y al por mayor.

La palabra del dueño del local



Efectivamente con su comercio clausurado, este miércoles por la mañana, Manuel, el dueño del establecimiento, habló con TeleNueve Amanecer (elnueve) y dio algunas explicaciones acerca del por qué del cierre de su comercio, de la presencia de las ratas y de qué pensaba hacer para revertir la situación y reabrir su local.



En primer lugar, el panadero responsabilizó en cierto punto al entorno del local por la presencia de ratas. “Estamos frente a un edificio de policía (el Departamento Central de la Policía Federal), en plena Capital, un lugar muy sucio para todos. Estamos en lugares sucios donde por más que uno trabaja, hace fumigaciones, está todos los días limpiando, puede tener inconvenientes, como se pueden tener en una casa, por más que sea la más limpia de todas”, dijo.



Luego, explicó la posible causa del acceso del roedor a la panadería: “Tuvimos un intento de robo el fin de semana por una puerta lateral, que la rompieron y quedó abierta y encontramos que se nos metieron ratas. No sabemos si una, dos, diez, no tengo idea. Después vimos que filmaron”.



“Ayer vino bromatología, hablamos con ellos, nos dieron una mano muy grande explicándome qué tenía que hacer para solucionar todo. Cerramos todo y ayer empecé a dar vuelta el local para hacer los arreglos que corresponden, limpiar todo y volver a laburar y a vender como lo hacíamos normalmente”, señaló.



Luego, el hombre dijo que no había visto el video, por estar ocupado en otras cosas y explicó que hay “dos tipos de ratas”. “Las grandes, que vienen de afuera, y las chiquitas, que con esas hay que preocuparse por si hay un nido adentro”, dijo y añadió: “Fumigamos una vez cada 15 días”.



Al ser consultado acerca de por qué no se veía en la vitrina la faja de clausura que habían dejado los funcionarios de la oficina de control, dijo: “Esto se limpia todos los días por afuera. Sinceramente, yo no saqué la faja y tampoco me da vergüenza decir que me clausuraron porque es una realidad. Y nada, tengo que limpiarlo para el martes estar de vuelta”.



Luego, Manuel repitió que su idea es abrir el próximo martes y contó todo lo que habían hecho en el local. “Dimos vuelta todo, hoy vienen albañiles para cambiar un par de cosas y viene un herrero a amurar la puerta que nos rompieron y después no tengo tantos problemas de bromatología, hicieron hincapié en eso y aprovecho para pintar el techo que tengo un poco de humedad, y hacer todo legalmente como corresponde para estar de nuevo”, concluyó.