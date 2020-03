Videojuego uruguayo nominado entre los mejores de 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nos llegó de sorpresa”, dijo Federico Romero, cofundador de Pomelo Games poco después de conocer la noticia: Outlanders, el juego incluido en la plataforma de suscripción Apple Arcade, fue nominado para la 16° edición de los International Mobile Gaming Awards (IMGA).

No es la primera vez que se incluye un videojuego uruguayo en el certamen pero sí para Pomelo Games. En las dos ediciones anteriores de los IMGA, los títulos Iron Marines y Kingdom Rush desarrollados por Ironhide Game Studio también estuvieron nominados. En general, la presencia latinoamericana es poca: Colombia, México, Perú y Chile han tenido solo un representante desde 2004 y Argentina ha figurado tres veces. Brasil es el que se destaca en la región con 12 nominaciones desde la creación de los premios.

“Outlanders es un encantador juego de simulación de construcción de ciudades que te permite jugar como el líder de un grupo de personas que levantan una ciudad juntos. Algunos quieren sobrevivir, mientras que otros quieren construir cosas increíbles. Depende de ti guiarlos hacia su objetivo”, así presenta IMGA al juego de Pomelo Games.

El juego ha sido visto por sus creadores como el más ambicioso del estudio hasta la fecha. En setiembre de 2019 fue uno de los dos títulos uruguayos incluidos en Apple Arcade –el otro es Charrúa Soccer de Batovi–, un servicio de suscripción de videojuegos por US$ 4,99 al mes y disponible en más de 150 países. La plataforma compite contra las soluciones de Sony, Nintendo y Microsoft en sus respectivas consolas PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One.

Pomelo Games tiene en su haber éxitos como Bullet Boy (con el que ganaron el Concurso Nacional de Videojuegos y dio comienzo a la empresa) y Mars: Mars, el que recolectó dos millones de descargas en el primer mes desde su lanzamiento en 2016. Luego vinieron Dinosaurs are people too y Once Upon a Tower.

Los IMGA han distinguido a los mejores juegos móviles de cada año desde 2004. Algunos de los ganadores son los afamados Monument Valley, Her Story, Papers, Please o Pokémon Go. Se realizan varias ediciones: la Global –para la que está nominado Outlanders–, China, Sudeste Asiático y Medio Oriente y Norte de África.

Las categorías incluyen a grandes desarrolladores y a emergentes. Por ejemplo, este año también han sido nominados juegos de grandes empresas como SEGA, Nintendo o King.